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Евросовет одобрил третий платеж Украины на сумму почти 3,5 млрд евро

12:47, 17 марта 2025
Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Ukraine Facility, чтобы получить третью выплату от Украинского механизма.
Евросовет одобрил третий платеж Украины на сумму почти 3,5 млрд евро
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Европейский Совет одобрил третий транш для Украины в рамках программы "Ukraine Facility". В пресс-службе Евросовета отметили, что его размер составляет 3,5 млрд евро.

"Совет одобрил третий платеж в размере около 3,5 миллиарда евро в виде безвозвратных грантов и кредитов в рамках Ukraine Facility", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цель программы состоит в поддержке макрофинансирования стабильности Украины, ее восстановлении, реконструкции и модернизации.

Всего в рамках программы ЕС к 2027 году обязался предоставить Украине 50 млрд евро, из которых 33 млрд – это кредиты, еще 17 млрд – гранты. По состоянию на 24 февраля 2025 года по программе Украины уже выплатили 19,6 млрд евро.

Указывается, что Украина выполнила необходимые условия изложенные в Ukraine Facility, чтобы получить третью выплату от Украинского механизма.

"Украина успешно продемонстрировала, что предприняла 13 различных шагов. К ним относятся, среди прочего, проведение реформ для увеличения использования возобновляемой энергии, повышение автономности энергорегулятора, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий (включая удаление мин из сельскохозяйственных территорий) и продолжение работы над перечнем его стратегического и критического сырья", - рассказали в Евросовете.

Как писала «Судебно-юридическая газета», лидеры ЕС провели саммит, по результатам которого решили, что Украина получит 30,6 млрд евро в 2025 году, но по уже существующим программам Ukraine Facility и G7 ERA, привязанным к реформам, в частности, судебной.

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ЕС Украина

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