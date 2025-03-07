ЕС в 2025 году предоставит 30,6 млрд евро Украине, но в рамках уже ранее установленных программ Ukraine Facility и G7 ERA – решение саммита

Лидеры ЕС провели саммит, по результатам которого решили, что Украина получит 30,6 млрд евро в 2025 году, но по уже существующим программам Ukraine Facility и G7 ERA, которые привязаны к реформам, в частности судебной.

Фото: Global Times

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Европейский Союз в 2025 году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро. Но это будут выплаты по уже предусмотренным программам, которые привязаны к выполнению Украиной реформ. Это следует из решения Европейского совета по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе 6 марта.

Напомним, ранее представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предлагала создать отдельный новый фонд военной поддержки Украины в размере 20 млрд евро.

Однако, как следует из решения по итогам саммита, из этих 30,6 млрд евро – 12,5 млрд евро будут выплачены по программе Ukraine Facility (которая предусматривает предоставление Украине кредитов и грантов за выполнение реформ, в частности судебной), а еще 18,1 миллиарда евро – в рамках инициативы G7 ERA, согласно которой погашение происходит за счет сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов. Напомним, что программа G7 ERA также привязана к реформам в Украине.

«Объятия. Фотографии. Обещания продолжать вооружать Украину. Это примерно все, что лидеры Европейского Союза могли предложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому на экстренном саммите в Брюсселе в четверг», – отмечает Politico.

Как констатирует издание, лидерам ЕС не удалось договориться о каких-либо новых обязательствах по укреплению позиций Украины в ближайшем будущем.

Вместе с тем они поддержали идею президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о повышении обороноспособности ЕС Rearm Europe («Переоснастить Европу») и предлагают Совету ЕС рассмотреть возможность привлечения 150 млрд евро кредитных средств на оборонные закупки.

Как отмечается в итогах саммита относительно Украины:

Европейский Совет провел обмен мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейский Совет обсудил последние события, касающиеся Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 10/25, был твердо поддержан 26 главами государств и правительств.

Европейский Совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании.

Также Европейский Совет подчеркнул важность следующих принципов:

не может быть переговоров о Украине без Украины;

без участия Европы не могут быть переговоры, которые затрагивают европейскую безопасность. Безопасность Украины, Европы, трансатлантическая и глобальная безопасность взаимосвязаны;

любое перемирие или прекращение огня может иметь место только как часть процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению;

любое такое соглашение должно сопровождаться надежными и действенными гарантиями безопасности для Украины, которые будут способствовать сдерживанию будущей российской агрессии;

мир должен уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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