ЕС в 2025 году предоставит 30,6 млрд евро Украине, но в рамках уже ранее установленных программ Ukraine Facility и G7 ERA – решение саммита

Европейский Союз в 2025 году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро. Но это будут выплаты по уже предусмотренным программам, которые привязаны к выполнению Украиной реформ. Это следует из решения Европейского совета по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе 6 марта.
Напомним, ранее представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предлагала создать отдельный новый фонд военной поддержки Украины в размере 20 млрд евро.
Однако, как следует из решения по итогам саммита, из этих 30,6 млрд евро – 12,5 млрд евро будут выплачены по программе Ukraine Facility (которая предусматривает предоставление Украине кредитов и грантов за выполнение реформ, в частности судебной), а еще 18,1 миллиарда евро – в рамках инициативы G7 ERA, согласно которой погашение происходит за счет сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов. Напомним, что программа G7 ERA также привязана к реформам в Украине.
«Объятия. Фотографии. Обещания продолжать вооружать Украину. Это примерно все, что лидеры Европейского Союза могли предложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому на экстренном саммите в Брюсселе в четверг», – отмечает Politico.
Как констатирует издание, лидерам ЕС не удалось договориться о каких-либо новых обязательствах по укреплению позиций Украины в ближайшем будущем.
Вместе с тем они поддержали идею президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о повышении обороноспособности ЕС Rearm Europe («Переоснастить Европу») и предлагают Совету ЕС рассмотреть возможность привлечения 150 млрд евро кредитных средств на оборонные закупки.
Как отмечается в итогах саммита относительно Украины:
Также Европейский Совет подчеркнул важность следующих принципов:
Автор: Наталя Мамченко
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