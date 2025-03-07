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ЄС в 2025 році надасть 30,6 млрд євро Україні, але в межах вже раніше встановлених програм Ukraine Facility та G7 ERA – рішення саміту

10:40, 7 березня 2025
Лідери ЄС провели саміт, за результатами якого вирішили, що Україна отримає 30,6 млрд євро в 2025 році, але за вже існуючими програмами Ukraine Facility і G7 ERA, які прив’язані до реформ, зокрема, судової.
ЄС в 2025 році надасть 30,6 млрд євро Україні, але в межах вже раніше встановлених програм Ukraine Facility та G7 ERA – рішення саміту
Фото: Global Times
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Європейський союз у 2025 році надасть Україні 30,6 мільярда євро. Але це будуть виплати за вже передбаченими програмами, які прив’язані до виконання Україною реформ. Це випливає з рішення Європейської ради за результатами проведеної зустрічі європейських лідерів у Брюсселі 6 березня.

Нагадаємо, раніше представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас пропонувала створити окремий новий фонд військової підтримки України на 20 млрд євро.

Однак, як випливає з рішення за результатами саміту, з цих 30,6 млрд євро – 12,5 млрд євро будуть виплати з програми Ukraine Facility (яка передбачає надання Україні кредитів та грантів за виконання реформ, зокрема, судової) та ще 18,1 мільярда євро в рамках ініціативи G7 ERA, за якою погашення відбувається за рахунок надприбутків, отриманих від знерухомлених російських активів. Ця програма G7 ERA також, нагадаємо, прив’язана до реформ в Україні.

«Обійми. Фотографії. Обіцяння продовжувати озброювати Україну. Це приблизно все, що лідери Європейського Союзу мали запропонувати Президенту України Володимиру Зеленському на екстреному саміті в Брюсселі в четвер» – зазначає Politico.

Як констатує видання, лідерам ЄС не вдалося домовитися про будь-які нові зобов’язання щодо зміцнення позиції України в найближчому майбутньому.

Разом з тим, вони підтримали ідею президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС Rearm Europe («Переозброїти Європу») та пропонують Раді ЄС розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.

Як зазначається у підсумках саміту стосовно України:

  • Європейська Рада провела обмін думками з Президентом України Володимиром Зеленським.
  • Європейська Рада обговорила останні події щодо України. Текст, викладений у документі EUCO 10/25, був твердо підтриманий 26 главами держав і урядів.
  • Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні.

Також Європейська Рада підкреслила важливість таких принципів:

  • не може бути переговорів про Україну без України;
  • без участі Європи не можуть бути переговори, які впливають на європейську безпеку. Безпека України, Європи, трансатлантична та глобальна безпека взаємопов’язані;
  • будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди;
  • будь-яка така угода повинна супроводжуватися надійними та надійними гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії;
  • мир має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Автор: Наталя Мамченко

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ЄС фінанси

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ЄС в 2025 році надасть 30,6 млрд євро Україні, але в межах вже раніше встановлених програм Ukraine Facility та G7 ERA – рішення саміту

Лідери ЄС провели саміт, за результатами якого вирішили, що Україна отримає 30,6 млрд євро в 2025 році, але за вже існуючими програмами Ukraine Facility і G7 ERA, які прив’язані до реформ, зокрема, судової.

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