ЄС не несе відповідальність за невиплату безповоротної фінансової допомоги Україні у разі відсутності ресурсів – що передбачає угода з ЄС, укладена під реалізацію механізму ERA

Відповідно до Угоди між Україною та ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва Україна визнала та погодилася з тим, що суми безповоротної фінансової допомоги, доступні для сплати в рамках механізму, можуть змінюватися залежно від ресурсів, що надходять до механізму, або можуть бути призупинені.

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Після розмови з місією МВФ голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що обговорювалося також використання коштів ініціативи ERA, що фінансується з доходів від заморожених російських активів ($50 млрд від G7).

«Кошти, які не можна використовувати на потреби оборони, потрібно розтягувати на два роки, оскільки перспективи фінансування бюджету в 2026 році далекі від ясності» – підкреслила Підласа.

В свою чергу, голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев у контексті фінансової підтримки партнерів зауважив про «певні неприємні дискусії у ЄС». За його словами, це означає, попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, зростання невизначеності у 2026 році і надалі, насамперед, по мірі вичерпання інструменту ERA (50 млрд доларів від прибутків за рахунок знерухомлених активів банку Росії).

Нагадаємо, що ERA або Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine – це механізм додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України.

Для того, щоб він працював, Верховна Рада 5 грудня 2024 року ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про впровадження Механізму кредитного співробітництва (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM).

Як вказав тоді Мінфін, ратифікація Угоди «дозволить створити правову рамку для співпраці з ЄС та країнами G7, зокрема США, Канадою, Великою Британією та Японією, щодо погашення та обслуговування надалі залучених коштів додержавного бюджету відповідно до схваленого комюніке лідерами G7, а також затвердженого Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 24.10.2024 № 2024/2773 Механізму кредитного співробітництва», зокрема, дасть можливість «Україні обслуговувати та погашати позики, отримані відповідно до рішення, схваленого на саміті країн «Групи семи» в Італії лідерами країн G7, щодо надання Україні фінансової підтримки за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Росії, у розмірі до 50 млрд доларів США».

Тобто, Механізм ULCM дозволяє використати доходи від заморожених суверенних активів РФ для покриття основної суми позики залучених від партнерів в межах ініціативи G7 ERA, а також відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою.

Мінфін пояснював, що кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо механізму ERA.

Ратифікована Угода між Україною та ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва для України (ULCM), за якою Україна може загалом отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро), набула чинності 6 грудня (законопроект №0295).

Відповідно до статті 8 цієї Угоди Україна визнає та погоджується з тим, що будь-яке зобов’язання щодо виплати Безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходженням ресурсів до Механізму, як це передбачено у Статті 4(1) Регламенту щодо ULCM, і що ані Комісія, ані Союз не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності надходження таких ресурсів.

Також передбачено, що Україна визнає та погоджується з тим, що суми Безповоротної фінансової допомоги, доступні для сплати в рамках Механізму, можуть змінюватися залежно від ресурсів, що надходять до Механізму, або можуть бути призупинені, а також з тим, що Комісія не зобов’язана сплачувати суми Безповоротної фінансової допомоги, які перевищують обсяг ресурсів, що надходять до Механізму. Комісія не гарантує, що сума Безповоротної фінансової допомоги, достатня для погашення Двосторонніх кредитів, що відповідають вимогам, та Кредиту МФД, буде доступною, і Україна визнає та погоджується, що вона не матиме жодних претензій до Комісії або Союзу щодо будь-якої нестачі коштів, що виникла внаслідок недостатньої кількості ресурсів в рамках Механізму.

Україна визнає, що Комісія може з належно обґрунтованих причин у виняткових випадках оцінювати Запити, подані Двосторонніми кредиторами (тобто, третіми країнами по відношенню до ЄС, які надали кредит, прямо чи опосередковано, на користь України – прим. ред.), зокрема, якщо Комісія ухвалила рішення відповідно до Статті 11(5) Регламенту щодо ULCM, або якщо Україна не виконує своїх зобов’язань за цією Угодою. Україна також визнає, що в процесі такого оцінювання Комісія може звертатися до інших Двосторонніх кредиторів, зокрема, щодо інформації про решту сум, які підлягають сплаті Україною за відповідним Двостороннім кредитом, що відповідає вимогам, та інформації про будь-які суми, які можуть бути використані для виконання зобов’язань з погашення, передбачених Статтею 3(2) цієї Угоди.

Автор: Наталя Мамченко

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