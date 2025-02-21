Данило Гетманцев заявив, що Україна повинна розтягнути не на рік, а на 3 роки фінансування у 50 млрд доларів від прибутків за рахунок знерухомлених активів РФ

На думку голови Комітету Данила Гетманцева, зараз потрібно критично переглянути усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, а «суспільство має нарешті подорослішати» у питанні сплати податків.

Джерело фото: Данило Гетманцев

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Україна має подумати над тим, щоб розтягнути не на рік, а на три роки фінансування у 50 млрд доларів від прибутків за рахунок знерухомлених активів РФ, і переглянути критично свої ресурси. Про це 21 лютого повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Перед цим, 20 лютого, як писала «Судово-юридична газета», Данило Гетманцев і голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зустрічалися з місією МВФ, яка прибула до Києва для аналізу ситуації та перевірки виконання реформ.

Гетманцев тоді охарактеризував розмову як «важку», а Підласа зазначила, що з місією МВФ говорили також і про використання коштів ініціативи ERA, що фінансується з доходів від заморожених російських активів ($50 млрд від G7).

«Кошти, які не можна використовувати на потреби оборони, потрібно розтягувати на два роки, оскільки перспективи фінансування бюджету в 2026 році далекі від ясності» – підкреслила Підласа.

У січні 2025 року до державного бюджету надійшло 3 млрд євро від ЄС в рамках ініціативи ERA. Участь в цій ініціативі також бере США.

Отже, як вказав Гетманцев 21 лютого після розмови з місією МВФ, «багато хто питає про звʼязок того що відбувається у міжнародній політиці з нашими фінансами».

«Звʼязок, на жаль, прямий.

Сьогодні ми перебуваємо у періоді найвищої турбулентності з березня 2022 року. Підтримка України, у тому числі фінансова, стратегічним партнером не є гарантованою. Це справляє вплив і на ЄС, де починаються певні неприємні для нас політичні дискусії» – підкреслив Гетманцев.

За його словами, це означає, попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, зростання невизначеності у 2026 році і надалі, насамперед, по мірі вичерпання інструменту ERA (50 млрд дол від прибутків за рахунок знерухомлених активів банку Росії).

«І, так, це означає, що ми безперечно вдячні за будь-яку допомогу, ми розраховуємо на таку допомогу під час перемовин про вступ до ЄС і післявоєнної відбудови, але вірним буде і те, що маємо зараз критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси» – додав він.

«Що це означає у фінансовій політиці? Все просто – рахувати кожну копійку.

Для держави – врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ. Прибрати будь-яку профанацію. Тільки від роботи податкової ми маємо у 2025 році не напружуючись отримати плюс 4 млрд дол від детінізації, а якщо напружитись – набагато більше.

І ввести військову цензуру видатків. Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у 50 млрд доларів не на рік, а на три роки», зазначив він.

Крім того, за словами Гетманцева, суспільство має «врешті подорослішати і припинити толерувати ухилення від оподаткування, безглузді дискусії на кшталт вбивства бізнесу від додаткових 3,5% ВЗ».

«Той, хто краде податки у будь-якій формі – ворог», додав він.

Як підсумував Гетманцев, «сьогодні ситуація не менш складна та небезпечна».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро). Йдеться про законопроект №0295.

Але ратифікована Угода України з ЄС про надання допомоги передбачає, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходженням ресурсів, і ЄС не несе відповідальність за невиплату у разі відсутності ресурсів.

Автор: Наталя Мамченко

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