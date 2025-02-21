У Китаї створили найпотужнішу камеру – знімки з точністю до міліметра на відстані понад 100 км

Лазерна камера Китаю досягає точності в 100 разів кращої за традиційні телескопи.

Фото: scmp.com

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У Китаї розроблено найпотужнішу в світі лазерну камеру для спостереження за іноземними військовими супутниками, повідомляє South China Morning Post.

Ця технологія оптичного зображення, досягнута завдяки використанню потужного лазера, здатна змінити глобальні стандарти спостереження, дозволяючи Китаю отримувати неймовірну точність у дослідженні супутників з низької орбіти. Новинка може навіть розпізнавати деталі, такі як людське обличчя.

Розробка була проведена в Інституті досліджень аерокосмічної інформації Академії наук КНР. Під час випробувань на озері Цінхай вдалося отримати знімки з точністю до міліметра на відстані понад 100 км — результат, який до цього часу вважався неможливим.

Лазерний профіль в поєднанні з цифровою обробкою даних у реальному часі дозволяє камері досягати точності в 100 разів кращої, ніж у традиційних телескопах. Вона здатна розрізняти деталі розміром до 1,7 мм і визначати відстань до об'єктів з точністю до 15,6 мм.

Експерти відзначають, що за допомогою цієї камери можна навіть прочитати серійний номер супутника, а у випадку її розміщення на низькій навколоземній орбіті — розглянути людське обличчя.

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