Практика судів
  1. В Україні

У Китаї створили найпотужнішу камеру – знімки з точністю до міліметра на відстані понад 100 км

21:40, 21 лютого 2025
Лазерна камера Китаю досягає точності в 100 разів кращої за традиційні телескопи.
У Китаї створили найпотужнішу камеру – знімки з точністю до міліметра на відстані понад 100 км
Фото: scmp.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї розроблено найпотужнішу в світі лазерну камеру для спостереження за іноземними військовими супутниками, повідомляє South China Morning Post.

Ця технологія оптичного зображення, досягнута завдяки використанню потужного лазера, здатна змінити глобальні стандарти спостереження, дозволяючи Китаю отримувати неймовірну точність у дослідженні супутників з низької орбіти. Новинка може навіть розпізнавати деталі, такі як людське обличчя.

Розробка була проведена в Інституті досліджень аерокосмічної інформації Академії наук КНР. Під час випробувань на озері Цінхай вдалося отримати знімки з точністю до міліметра на відстані понад 100 км — результат, який до цього часу вважався неможливим.

Лазерний профіль в поєднанні з цифровою обробкою даних у реальному часі дозволяє камері досягати точності в 100 разів кращої, ніж у традиційних телескопах. Вона здатна розрізняти деталі розміром до 1,7 мм і визначати відстань до об'єктів з точністю до 15,6 мм.

Експерти відзначають, що за допомогою цієї камери можна навіть прочитати серійний номер супутника, а у випадку її розміщення на низькій навколоземній орбіті — розглянути людське обличчя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Китай технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво судів Східного апеляційного округу звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо законопроекту, яким пропонується скасувати Житловий кодекс

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроекту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Уряд знайшов приміщення для майбутнього Спеціалізованого окружного адмінсуду та його апеляційної інстанції

Конкурсні процедури відбору на посади суддів, ремонт приміщень та забезпечення судів усім необхідним візьмуть на себе європейські партнери.

«Питання не якщо, а коли»: Ярослав Юрчишин впевнений, що його закон щодо процедури видалення ЗМІ коментарів читачів буде підписано

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що питання підписання закону його авторства про процедуру видалення коментарів читачів вже стоїть «не якщо, а коли», втім, для виконання закону у частині викладення відеотрансляцій комітетів у публічному доступі немає коштів.

Столичні райсуди шукають працівників в апарат суду – зарплата від 6 до 14 тисяч гривень

Судам потрібні помічники суддів, секретарі судового засідання, головні та IT-спеціалісти.

Верховний Суд вирішить, чи є виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів підставою застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність

ККС передав справу на розгляд об’єднаної палати, бо вважає, що сприйняття змін до Переліку наркотичних засобів як змін до Кримінального кодексу є прямим запереченням правових позицій КСУ, за якими подібні зміни не створюють підґрунтя до застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду