У Чернівецькій області школярі переходять на «дистанційку» через грип та ГРВІ

Школи з 22 лютого переходять на дистанційне навчання на 10 днів.

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У Чернівецькій області через зростання захворюваності на грип та ГРВІ всі школи з 22 лютого переходять на дистанційне навчання на 10 днів. Про це повідомив у начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

«У звʼязку зі значним зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у Чернівецькій області сьогодні на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення запровадити обмежувальні заходи для усіх шкіл, дитячих садочків і позашкільних закладів освіти Буковини», - вказав він.

За словами Запаранюка, лише за останні три дні на ГРВІ захворіло понад 7 тисяч буковинців, з яких 60% діти.

Раніше ми писали, що всі області мають провести додаткову перевірку готовності медзакладів на рівні свого регіону та забезпечити постійний моніторинг епідситуації. Таке завдання поставив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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