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В Черновицкой области школьники переходят на «дистанционку» из-за гриппа и ОРВИ

14:12, 21 февраля 2025
Школы с 22 февраля переходят на дистанционное обучение на 10 дней.
В Черновицкой области школьники переходят на «дистанционку» из-за гриппа и ОРВИ
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В Черновицкой области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы с 22 февраля переходят на дистанционное обучение на 10 дней. Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

«В связи со значительным ростом уровня заболеваемости на грипп и ОРВИ в Черновицкой области сегодня на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение ввести ограничительные меры для всех школ, детских садов и внешкольных учебных заведений Буковины», - указал он.

По словам Запаранюка, только за последние три дня на ОРВИ заболело более 7 тысяч буковинцев, из которых 60% дети.

Ранее мы писали, что все области должны провести дополнительную проверку готовности медучреждений на уровне своего региона и обеспечить постоянный мониторинг эпидситуации. Такую задачу поставил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Черновцы школа

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