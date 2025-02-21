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В Китае создали самую мощную камеру – снимки с точностью до миллиметра на расстоянии более 100 км

21:40, 21 февраля 2025
Лазерная камера Китая достигает точности в 100 раз лучше традиционных телескопов.
В Китае создали самую мощную камеру – снимки с точностью до миллиметра на расстоянии более 100 км
Фото: scmp.com
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В Китае разработана самая мощная в мире лазерная камера для наблюдения за иностранными военными спутниками, сообщает South China Morning Post.

Эта технология оптического изображения, достигнутая благодаря использованию мощного лазера, способна изменить глобальные стандарты наблюдения, позволяя Китаю получать невероятную точность в исследовании спутников с низкой орбиты. Новинка может даже распознавать детали, такие как человеческое лицо.

Разработка была произведена в Институте исследований аэрокосмической информации Академии наук КНР. Во время испытаний на озере Цинхай удалось получить снимки с точностью до миллиметра на расстоянии более 100 км - результат, который до этого времени считался невозможным.

Лазерный профиль в сочетании с цифровой обработкой данных в реальном времени позволяет камере достигать точности в 100 раз лучшей, чем у традиционных телескопов. Она способна различать детали размером до 1,7 мм и определять расстояние до объектов с точностью до 15,6 мм.

Эксперты отмечают, что с помощью этой камеры можно даже прочитать серийный номер спутника, а в случае ее размещения на низкой околоземной орбите - рассмотреть человеческое лицо.

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Китай технологии

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