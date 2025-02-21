Даниил Гетманцев заявил, что Украина должна растянуть не на год, а на 3 года финансирование в 50 млрд долларов от доходов за счет обездвиженных активов РФ

По мнению главы Комитета Даниила Гетманцева, сейчас нужно критически пересмотреть все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы, а «общество должно наконец-то повзрослеть» в вопросе уплаты налогов.

Источник фото: Даниил Гетманцев

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Украина должна подумать над тем, чтобы растянуть не на год, а на три года финансирование в 50 млрд долларов от доходов за счет обездвиженных активов РФ и пересмотреть критически свои ресурсы. Об этом 21 февраля сообщил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Перед этим, 20 февраля, как писала «Судебно-юридическая газета», Даниил Гетманцев и глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа встречались с миссией МВФ, прибывшей в Киев для анализа ситуации и проверки выполнения реформ.

Гетманцев тогда охарактеризовал разговор как «тяжелый», а Пидласа отметила, что с миссией МВФ говорили также и об использовании средств инициативы ERA, финансируемой из доходов от замороженных российских активов ($50 млрд от G7).

«Средства, которые нельзя использовать на нужды обороны, нужно растягивать на два года, поскольку перспективы финансирования бюджета в 2026 году далеки от ясности» – подчеркнула Пидласа.

Напомним, что в январе 2025 года в государственный бюджет поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Участие в этой инициативе также принимает США.

Итак, как указал Гетманцев 21 февраля после разговора с миссией МВФ, «многие спрашивают о связи происходящего в международной политике с нашими финансами».

«Связь, к сожалению, прямая.

Сегодня мы находимся в периоде высокой турбулентности с марта 2022 года. Поддержка Украины, в том числе финансовая, стратегическим партнером не гарантирована. Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются некоторые неприятные для нас политические дискуссии» – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, это означает, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, рост неопределенности в 2026 году и дальше, прежде всего, по мере исчерпания инструмента ERA (50 млрд долл. от доходов за счет обездвиженных активов банка России).

«И, да, это означает, что мы безусловно благодарны за любую помощь, мы рассчитываем на такую ​​помощь во время переговоров о вступлении в ЕС и послевоенном восстановлении, но верным будет и то, что должны сейчас критически пересмотреть и консолидировать все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы» – добавил он.

«Что это значит в финансовой политике? Все просто – считать каждую копейку.

Для государства – наконец, жестко прекратить тень и коррупцию. Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и стражей порядка по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел. Убрать любую профанацию. Только от работы налоговой мы должны в 2025 году не напрягаясь получить плюс 4 млрд долларов от детенизации, а если напрячься – гораздо больше.

И ввести военную цензуру расходов. Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 млрд долларов не в год, а в три года», отметил он.

Кроме того, по словам Гетманцева, общество должно «наконец-то повзрослеть и прекратить толерантность уклонения от налогообложения, бессмысленные дискуссии вроде убийства бизнеса от дополнительных 3,5% ВЗ».

«Ворущий налоги в любой форме – враг», добавил он.

Как подытожил Гетманцев, «сегодня ситуация не менее сложна и опасна».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, по которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро). Речь идет о законопроекте №0295.

Однако ратифицированное Соглашение Украины с ЕС о предоставлении помощи предусматривает, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов, и ЕС не несет ответственности за невыплату в случае отсутствия ресурсов.

Автор: Наталя Мамченко

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