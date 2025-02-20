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Разговор с миссией МВФ был тяжелым — Даниил Гетманцев подытожил визит делегации в комитет

17:23, 20 февраля 2025
Глава Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев провел встречу с миссией МВФ, которая 20 февраля прибыла в Киев.
Разговор с миссией МВФ был тяжелым — Даниил Гетманцев подытожил визит делегации в комитет
Фото: Даниил Гетманцев
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Миссия МВФ во главе с Гевином Греем, прибывшая 20 февраля в Киев, уже успела провести встречи с руководством налогового и бюджетного комитетов. Как писала «Судебно-юридическая газета», предметом является обсуждение с представителями власти Украины 7-го пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Если Украина успешно пройдет этот пересмотр, то получит в бюджет 917,54 млн долларов, что по сравнению с некоторыми грантами является относительно небольшой суммой.

Как непростой охарактеризовал разговор с миссией МВФ глава Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

«Провели традиционную встречу с миссией МВФ в рамках седьмого пересмотра программы.

Разговор трудный, особенно с учетом последних событий в международной политике, порождающих неопределенность, в том числе в публичных финансах, особенно в 2026 году.

Тем более важна для нас программа сотрудничества с МВФ, которая является указателем нашей финансовой политики в период идеального шторма. Работаем совместно над выполнением обязательств», – отметил он.

Ранее о результатах встречи с миссией МВФ также сообщила глава бюджетного Комитета Рады Роксолана Пидласа.

Она подчеркнула, что «МВФ продолжает акцентировать большое внимание на создании административного суда и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в ближайшее время».

Отдельно, по ее словам, обсуждалось использование средств ERA (50 млрд долларов от G7). «Средства, которые нельзя использовать на нужды обороны, нужно растягивать на два года, поскольку перспективы финансирования бюджета в 2026 году далеки от ясности», подытожила Пидласа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для того, чтобы пересмотр был успешен, Украина должна была выполнить ряд реформ, определенных осенью МВФ в меморандуме – в частности, принять изменения в УПК и закон о новом высшем административном суде. Впрочем, их исполнение сталкивается с вопросами от юридического сообщества относительно целесообразности расширения возможностей давления на бизнес путем усиления роли правоохранителей в УПК, а также целесообразности создания целого отдельного спецсуда, предназначенного именно для рассмотрения дел против кадровых комиссий с решающим голосом иностранцев.

Автор: Наталя Мамченко

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МВФ Даниил Гетманцев

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Разговор с миссией МВФ был тяжелым — Даниил Гетманцев подытожил визит делегации в комитет

Глава Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев провел встречу с миссией МВФ, которая 20 февраля прибыла в Киев.

МВФ акцентирует большое внимание на создании нового административного суда и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в скором времени – Роксолана Пидласа

По результатам встречи с представителями миссии МВФ глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа подчеркнула, что на создании административного суда МВФ продолжает акцентировать большое внимание и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в ближайшее время.

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