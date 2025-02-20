МВФ акцентирует большое внимание на создании нового административного суда и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в скором времени – Роксолана Пидласа

По результатам встречи с представителями миссии МВФ глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа подчеркнула, что на создании административного суда МВФ продолжает акцентировать большое внимание и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в ближайшее время.

Фото: Роксолана Пидласа

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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что украинский парламент в ближайшее время проголосует законопроект о создании в Украине нового высшего административного суда. Об этом сообщила по результатам встречи с представителями МВФ председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

Она отметила, что МВФ начал миссию в Украину для подготовки к 7-му пересмотру программы, и Комитет по вопросам бюджета посетили руководитель миссий Гэвин Грей, а также Тревор Лессард, Присцилла Тофано и Хайко Хессе.

Основная тема обсуждения – бюджет, международное финансирование и продолжение программы сотрудничества с МВФ.

«Финансирование бюджета Украины от большинства правительств напрямую зависит от того, выполняет ли Украина условия программы (не только структурные маяки, но и многие количественные индикаторы – например, объем дефицита бюджета). Это важный признак макроэкономической стабильности.

К 7-му пересмотру парламент отвечает за 4 структурных маяка: создание административного суда, отмену многострадальных «правок Лозового» (имеется ввиду законопроект об изменениях в УПК, по которым отменяется «автоматическое» закрытие дел ввиду истечения срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении, который на данный момент натолкнулся на резкую критику бизнеса по той причине, что это фактически означает возможность держать предпринимателей «на крючке» - прим. ред.), новый закон о Счетной палате (все уже о нем забыли, но он оценивается именно в этом пересмотре) и изменения в Бюджетный кодекс по реформе управления публичными инвестициями.

Рада, что Бюджетный комитет при поддержке всего парламента выполнил свои 2 маяка вовремя и в полном соответствии с требованиями Меморандума.

В то же время, на создании административного суда МВФ продолжает акцентировать большое внимание и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в ближайшее время» – подчеркнула Роксолана Пидласа.

Отдельно, по ее словам, обсуждалось использование средств ERA (50 млрд долларов от G7). Денежные средства, которые нельзя использовать на нужды обороны, нужно растягивать на два года, поскольку перспективы финансирования бюджета в 2026 году далеки от ясности.

«Ожидаем решение борда МВФ о завершении пересмотра и выделении финансирования в конце марта», подытожила Пидласа.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для того чтобы пересмотр был успешный, Украина должна была выполнить ряд реформ, определенных осенью МВФ в меморандуме – в частности принять изменения в УПК и закон о новом высшем административном суде. Впрочем, их исполнение сталкивается с вопросами от юридического сообщества относительно целесообразности расширения возможностей давления на бизнес путем усиления роли правоохранителей в УПК, а также целесообразности создания целого отдельного спецсуда, предназначенного именно для рассмотрения дел против кадровых комиссий с решающим голосом иностранцев.

Выполнением этого требования МВФ может стать принятие Верховной Радой полностью переработанного по содержанию до второго чтения законопроекта №12368-1, которым предлагается определить в законе о судоустройстве два отдельных высших специализированных суда – Специализированный окружной административный суд (СОАС) и Специализированный апелляционный административный суд (СААС).

Правда, законопроект не предусматривает применение упомянутой МВФ модели полностью составленного из иностранцев Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) для проверки добродетели кандидатов в СОАС и СААС, а предлагает создать Экспертный совет, половину которого будет избирать Совет судей Украины.

В Минюсте ранее заверили, что модель, когда кандидатов в новый суд будут проверять группой, которая не полностью состоит из иностранцев, согласована с партнерами. Действительно ли это так, станет известно по завершении 7-го пересмотра программы.

Целесообразность создания этого нового спецсуда пока обсуждается только с точки зрения выполнения требований иностранных финансовых доноров – о других основаниях, которые побуждают украинские власти создать еще один суд, неизвестно.

Впрочем, учитывая, что такому суду будут подсудны кадровые решения по определению руководителей НАБУ, САП, НАПК, АРМА, БЭБ, Гостаможслужбы – которых отбирают при ключевой роли иностранных партнеров, очевидно, последние просто хотят «подстраховаться» дополнительными гарантиями при обжаловании результатов конкурсов.

Автор: Наталя Мамченко

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