Миссия МВФ 20 февраля начинает проверку выполнения Украиной реформ — почему требования МВФ изменить УПК и создать новый спецсуд вызывают вопросы

Среди необходимых реформ МВФ указал Украине на принятие законов о создании нового высшего административного суда и отмене «автоматического» закрытия уголовных дел в связи с истечением сроков досудебного расследования – но обе реформы встречаются с критикой.

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20 февраля в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем. Предметом является обсуждение с представителями власти Украины 7-го пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Если Украина успешно пройдет этот пересмотр, то получит в бюджет 917,54 млн долларов, что по сравнению с некоторыми грантами является относительно небольшой суммой. Впрочем, дело не только в деньгах, но и в том, что выполнение требований МВФ является «маяком» для предоставления средств от других партнеров.

Для того, чтобы пересмотр был успешен, Украина должна была выполнить ряд реформ, определенных осенью МВФ в меморандуме – в частности принять изменения в УПК и закон о новом высшем административном суде. Впрочем, их исполнение сталкивается с вопросами от юридического сообщества относительно целесообразности расширения возможностей давления на бизнес путем усиления роли правоохранителей в УПК, а также целесообразности создания целого отдельного спецсуда, предназначенного именно для рассмотрения дел против кадровых комиссий с решающим голосом иностранцев.

Изменения в КПК могут усилить давление на бизнес

В Меморандуме с МВФ по результатам прошлого, 6-го пересмотра программы, речь шла в частности о том, что Украина до конца января 2025 года примет закон об ужесточении корпоративной уголовной ответственности.

Соответствующий закон Верховная Рада уже приняла, правда, со значительной критикой бизнеса – были расширены права прокуроров и следователей.

Так, 26 декабря 2024 года вступил в силу закон 4111-IX о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс (законопроект 11443). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по этому закону следователи и прокуроры смогут ограничивать работу бизнеса, если сочтут, что бизнес может помешать расследованию.

В соответствии с этим законом, предприятиям смогут ограничить деятельность в случае наличия у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству».

Также во время 6-го пересмотра программы Украина в Меморандуме с МВФ пообещала внести другие изменения в УПК, в частности:

отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении;

по истечении сроков и ходатайства обвиняемого или потерпевших сторон предоставить следственному судье возможность своевременно обязать прокуроров принять решение о досудебном расследовании (или прекратить производство, или завершить досудебное расследование), или отклонить ходатайство.

обеспечить «полную правовую определенность» относительно правового регулирования и определения сроков досудебного расследования после подачи уведомления о подозрении.

Что касается идеи отменить «автоматическое» закрытие дела, если правоохранители не смогли найти необходимые доказательства в установленные сроки после сообщения лицу о подозрении, то здесь против выступает бизнес. Ведь предлагаемые законопроектами 12367 и альтернативные изменения в УПК будут распространяться не только на дела о коррупции, но и на все категории уголовных дел, что, по мнению юридического сообщества, позволит вечно держать бизнес на «крючке».

Так, бизнес-объединения опубликовали совместное заявление, в котором указали, что принятие законопроекта 12367 и его аналогов приведут к парализации и блокированию хозяйственной и коммерческой деятельности из-за следственных действий. «Также такие изменения могут создать дополнительные рычаги влияния на предпринимателей и потенциальное давление на бизнес, а также создать основания для произвола правоохранительных органов», - говорится в заявлении.

Кроме того, согласно Меморандуму, Украина должна была «повысить эффективность режима конечной бенефициарной собственности для выявления конфликта интересов». А именно, до конца декабря 2024 года Минюст должен был усилить «оперативную базу для получения достоверной и актуальной информации о конечных бенефициарных владельцах».

ВАСУ, ВСПС, СОАС или СААС

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в тексте Меморандума с МВФ также говорится, что Украина для получения дальнейшего финансирования до конца декабря 2024 должна была принять закон о создании нового Высшего суда по публичным спорам (HPDC) для рассмотрения административных дел против национальных государственных органов.

При этом в Меморандуме говорится, что отбирать судей такого суда нужно с теми же процессами проверки кандидатов, которые используются для отбора судей Антикорсуда.

То есть, их должна проверять группа, полностью состоящая из иностранных экспертов – без участия украинцев.

Так, Украина в Меморандуме с МВФ обязуется принять закон о создании Высшего суда по публичным спорам с первой и апелляционной палатами, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (в частности, НБУ, НАБУ, НАПК) с судьями, прошедшими соответствующую проверку на профессиональную компетентность и добросовестность с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом по модели Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ).

«Важно, что модель ГРМЕ будет использоваться для оценки добродетели кандидатов в Высший суд по публичным спорам» – подчеркнул МВФ.

Необходимость привлечения «независимых экспертов» упоминается и в рекомендациях Еврокомиссии на 2025 год, но там речь не идет именно о ГРМЕ.

Выполнением этого требования МВФ может стать принятие Верховной Радой полностью переработанного по содержанию ко второму чтению законопроекта №12368-1, которым предлагается определить в законе о судоустройстве два отдельных высших специализированных суда – Специализированный окружной административный суд (СОАС) и Специализированный апелляционный административный суд (СААС).

Правда, законопроект не предусматривает применение упомянутой МВФ модели ГРМЕ для проверки добродетели кандидатов в СОАС и СААС, а предлагает создать Экспертный совет, половину которого будет избирать Совет судей Украины.

В Минюсте ранее заверили, что модель, когда кандидатов в новый суд будут проверять группой, которая не полностью состоит из иностранцев, согласована с партнерами. Действительно ли это так, станет известно по завершении 7-го просмотра программы.

Целесообразность создания этого нового спецсуда пока обсуждается только с точки зрения выполнения требований иностранных финансовых доноров – о других основаниях, которые побуждают украинские власти создать еще один суд, точно неизвестно.

Впрочем, учитывая, что такому суду будут подсудны кадровые решения по определению руководителей НАБУ, САП, НАПК, АРМА, БЭБ, Гостаможслужбы – которых отбирают при ключевой роли иностранных партнеров, очевидно, последние просто хотят «подстраховаться» дополнительными гарантиями при обжаловании результатов конкурсов.

Также в Меморандуме с МВФ, выполнение которого будет проверять нынешняя миссия, говорится о необходимости завершения внешнего аудита эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом. Завершение и публикация отчета согласно Меморандуму планируется к концу февраля 2025 года. Обещано, что аудиторский отчет «содержит четкие, аргументированные и основанные на доказательствах выводы, а также приоритетные рекомендации по эффективности НАБУ и его операционной и институциональной независимости».

Соответственно, также планируется провести внешний независимый аудит САП и опубликовать аудиторский отчет в соответствии с двухлетним периодом.

Кроме того, согласно «более широким планам реформирования судебно-экспертной системы для уголовно-исполнительной деятельности», планируется обеспечить, чтобы НАБУ до конца июля 2025 года получило доступ к независимым и компетентным судебно-медицинским экспертам.

Еще один «маяк» – это предоставление НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций (прослушивание телефонных разговоров), а именно обеспечение НАБУ ресурсами, оборудованием и технологическими решениями, чтобы самостоятельно перехватывать связь стационарных и мобильных устройств.

Автор: Наталя Мамченко

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