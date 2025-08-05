В Индии мужчина выдавал себя за посла несуществующих стран и трудоустраивал людей за деньги.

Индиец зарабатывал деньги, притворяясь послом вымышленных государств.

Фото: apnews.com

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В Индии полиция арестовала мужчину, которого подозревают в создании фальшивого посольства в арендованном жилом доме недалеко от столицы — Нью-Дели. Правоохранители также обнаружили автомобили с поддельными дипломатическими номерами. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, 47-летний Харшвардхан Джайн выдавал себя за посла и, предположительно, обманывал людей, обещая помощь в трудоустройстве за границей.

Злоумышленник представлялся советником или послом малоизвестных «государств» вроде «Себорги» или «Вестарктики». Правоохранители изъяли десятки сфальсифицированных фотографий Джайна с мировыми лидерами, поддельные печати МИД Индии и ещё почти трёх десятков других стран.

Мужчину также подозревают в незаконном отмывании денег через офшорные компании. В отношении него открыто уголовное производство по статьям о подделке документов, мошенничестве и самовольном присвоении полномочий официального лица.

Во время обыска в поддельном «посольстве» полиция изъяла четыре автомобиля с фальшивыми дипломатическими номерами, почти 4,5 миллиона индийских рупий (более 52 тысяч долларов США), иностранную валюту, а также флаги различных стран, которыми было украшено помещение.