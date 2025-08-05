Обсудили военные преступления и свободную работу честного бизнеса: Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с поверенной в делах США и советником ФБР

В Офисе Генпрокурора состоялась встреча Генпрокурора Руслана Кравченко с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис и советником по правовым вопросам ФБР при Посольстве США Джоном Кьяппоне.
По словам Руслана Кравченко, основной темой обсуждения были военные преступления. «У каждого военного преступления есть имя. И каждый получит приговор.
США — ключевой партнер Украины. В центре нашей встречи — вопросы привлечения к ответственности всех, кто отдавал преступные приказы и исполнял их. Каждый такой приказ — это погибшие мирные жители, разрушенные города, истязания, изнасилования, пытки. И все эти преступления не останутся безнаказанными», — отметил он.
«Проинформировал коллег: прокурорами уже зафиксировано более 170 тысяч военных преступлений РФ. И это лишь часть зла, которое принесено на нашу землю», — добавил Генпрокурор.
По словам Руслана Кравченко, во время встречи с представителями США обсудили: — эффективность расследований международных преступлений; — запуск и дальнейшую работу Специального трибунала по преступлению агрессии; — экстрадицию; — борьбу с международным терроризмом, торговлей наркотиками; — усиление кибербезопасности; — условия для свободной работы честного бизнеса в Украине.
«Подчеркнул: закон должен защищать инвестиции и работающий бизнес, а не давить и создавать проблемы», — отметил он.
«Благодарю США за поддержку: оборонную, дипломатическую, юридическую. Вместе мы сильнее. И вместе мы вернем справедливость», — подытожил Руслан Кравченко.
В Посольстве США пока результаты встречи не прокомментировали.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из закона об изменениях в бюджет норму о повышении должностных окладов прокурорам исключили, однако их могут повысить до 52 тысяч гривен законом о расчетных величинах.
Источник фото: Руслан Кравченко / facebook.com
Автор: Наталя Мамченко
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