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Обсудили военные преступления и свободную работу честного бизнеса: Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с поверенной в делах США и советником ФБР

12:45, 5 августа 2025
Генеральный прокурор Руслан Кравченко провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине и советником по правовым вопросам ФБР при Посольстве США.
Обсудили военные преступления и свободную работу честного бизнеса: Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с поверенной в делах США и советником ФБР
Источник фото: Руслан Кравченко / facebook.com
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В Офисе Генпрокурора состоялась встреча Генпрокурора Руслана Кравченко с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис и советником по правовым вопросам ФБР при Посольстве США Джоном Кьяппоне.

По словам Руслана Кравченко, основной темой обсуждения были военные преступления. «У каждого военного преступления есть имя. И каждый получит приговор.

США — ключевой партнер Украины. В центре нашей встречи — вопросы привлечения к ответственности всех, кто отдавал преступные приказы и исполнял их. Каждый такой приказ — это погибшие мирные жители, разрушенные города, истязания, изнасилования, пытки. И все эти преступления не останутся безнаказанными», — отметил он.

«Проинформировал коллег: прокурорами уже зафиксировано более 170 тысяч военных преступлений РФ. И это лишь часть зла, которое принесено на нашу землю», — добавил Генпрокурор.

По словам Руслана Кравченко, во время встречи с представителями США обсудили: — эффективность расследований международных преступлений; — запуск и дальнейшую работу Специального трибунала по преступлению агрессии; — экстрадицию; — борьбу с международным терроризмом, торговлей наркотиками; — усиление кибербезопасности; — условия для свободной работы честного бизнеса в Украине.

«Подчеркнул: закон должен защищать инвестиции и работающий бизнес, а не давить и создавать проблемы», — отметил он.

«Благодарю США за поддержку: оборонную, дипломатическую, юридическую. Вместе мы сильнее. И вместе мы вернем справедливость», — подытожил Руслан Кравченко.

В Посольстве США пока результаты встречи не прокомментировали.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из закона об изменениях в бюджет норму о повышении должностных окладов прокурорам исключили, однако их могут повысить до 52 тысяч гривен законом о расчетных величинах.

Источник фото: Руслан Кравченко / facebook.com

Автор: Наталя Мамченко

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ОГП США Украина Руслан Кравченко

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