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Обговорили воєнні злочини та вільну роботу чесного бізнесу: Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з повіреною у справах США та радником ФБР

12:45, 5 серпня 2025
Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні та радником з правових питань ФБР при Посольстві США.
Обговорили воєнні злочини та вільну роботу чесного бізнесу: Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з повіреною у справах США та радником ФБР
Джерело фото: Руслан Кравченко / facebook.com
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В Офісі Генпрокурора відбулася зустріч Генпрокурора Руслана Кравченка із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та радником з правових питань ФБР при Посольстві США Джоном Кʼяппоне.

За словами Руслана Кравченка, основною темою обговорення були воєнні злочини.

«Кожен воєнний злочин має ім’я. І кожен отримає вирок.

США ключовий партнер України. У центрі нашої зустрічі питання притягнення до відповідальності всіх, хто віддавав злочинні накази і виконував їх. Кожен такий наказ це загиблі мирні жителі, зруйновані міста, катування, зґвалтування, тортури. І всі ці злочини не залишаться безкарними» – зазначив він.

«Поінформував колег: понад 170 тисяч воєнних злочинів рф вже зафіксовано прокурорами. І це лише частина зла, яке принесено на нашу землю» – додав Генпрокурор.

За словами Руслана Кравченка, під час зустрічі з представниками США обговорили:

— ефективність розслідувань міжнародних злочинів;

— запуск та подальшу роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії;

— екстрадицію;

— боротьбу з міжнародним тероризмом, торгівлею наркотиками;

— посилення кібербезпеки;

— умови для вільної роботи чесного бізнесу в Україні.

«Підкреслив: закон має захищати інвестиції і працюючий бізнес, а не тиснути і створювати проблеми» – зазначив він.

«Дякую США за підтримку: оборонну, дипломатичну, юридичну. Разом ми сильніші. І разом ми повернемо справедливість» – підсумував Руслан Кравченко.

У Посольстві США поки результати зустрічі не прокоментували.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», з закону про зміни до бюджету норму про підвищення посадових окладів прокурорам виключили, однак їх можуть підвищити до 52 тисяч грн законом про орудні величини.

Джерело фото: Руслан Кравченко / facebook.com

Автор: Наталя Мамченко

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ОГП США Україна Руслан Кравченко

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Обговорили воєнні злочини та вільну роботу чесного бізнесу: Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з повіреною у справах США та радником ФБР

Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні та радником з правових питань ФБР при Посольстві США.

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