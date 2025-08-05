Обговорили воєнні злочини та вільну роботу чесного бізнесу: Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з повіреною у справах США та радником ФБР

В Офісі Генпрокурора відбулася зустріч Генпрокурора Руслана Кравченка із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та радником з правових питань ФБР при Посольстві США Джоном Кʼяппоне.
За словами Руслана Кравченка, основною темою обговорення були воєнні злочини.
«Кожен воєнний злочин має ім’я. І кожен отримає вирок.
США ключовий партнер України. У центрі нашої зустрічі питання притягнення до відповідальності всіх, хто віддавав злочинні накази і виконував їх. Кожен такий наказ це загиблі мирні жителі, зруйновані міста, катування, зґвалтування, тортури. І всі ці злочини не залишаться безкарними» – зазначив він.
«Поінформував колег: понад 170 тисяч воєнних злочинів рф вже зафіксовано прокурорами. І це лише частина зла, яке принесено на нашу землю» – додав Генпрокурор.
За словами Руслана Кравченка, під час зустрічі з представниками США обговорили:
— ефективність розслідувань міжнародних злочинів;
— запуск та подальшу роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії;
— екстрадицію;
— боротьбу з міжнародним тероризмом, торгівлею наркотиками;
— посилення кібербезпеки;
— умови для вільної роботи чесного бізнесу в Україні.
«Підкреслив: закон має захищати інвестиції і працюючий бізнес, а не тиснути і створювати проблеми» – зазначив він.
«Дякую США за підтримку: оборонну, дипломатичну, юридичну. Разом ми сильніші. І разом ми повернемо справедливість» – підсумував Руслан Кравченко.
У Посольстві США поки результати зустрічі не прокоментували.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», з закону про зміни до бюджету норму про підвищення посадових окладів прокурорам виключили, однак їх можуть підвищити до 52 тисяч грн законом про орудні величини.
Джерело фото: Руслан Кравченко / facebook.com
Автор: Наталя Мамченко
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