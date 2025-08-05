Перспектива підвищення окладів прокурорам залишається – але вже у 2026 році

З закону про зміни до бюджету норму про підвищення посадових окладів прокурорам виключили, однак їх можуть підвищити до 52 тисяч грн законом про орудні величини.

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Як відомо, наразі для розрахунку посадових окладів прокурорів застосовується найнижчий порівняно з іншими правничими сферами прожитковий мінімум у 1600 грн. Він заморожений на цьому рівні з 2021 року.

Наразі «голий» посадовий оклад прокурора місцевої прокуратури становить 40 000 грн – без надбавок, премій і доплат. При цьому, посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) визначається з прив’язкою до посадового окладу керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування. А для НАБУ застосовується «звичайний» прожитковий мінімум в 3028 грн.

Ще при підготовці бюджету на 2025 рік обговорювалося питання щодо підвищення цього прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів до 2102 грн (тобто, до рівня, який застосовується для суддів, податківців, митників тощо). У такому разі посадовий оклад в окружній прокуратурі складав би 52 550 грн.

Про те, що цю ситуацію потрібно виправляти, неодноразово заявляло керівництво Офісу Генпрокурора.

Вступаючи на посаду, у виступі перед Верховною Радою Генпрокурор Руслан Кравченко нагадав депутатам їх обіцянку підвищити прокурорам зарплату, а також акцентував увагу на необхідності заповнити вакансії кадрами.

«З командою ДПС, на завдання Президента, в цьому році отримали + 50 млрд грн. Знаю, що народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплату. Прошу виконати обіцянку. Необхідні кошти – це мінімальний відсоток від того перевиконання плану, якого досягла наша команда», підкреслив він.

Надалі, у червні, уряд та депутати внесли законопроекти про зміни до бюджету на 2025 рік, якими пропонувалося, серед іншого, підняти з 1 серпня 2025 року прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів до 2102 грн. Законопроект 13439-3 з відповідним підвищенням було прийнято в першому читанні.

Генпрокурор Руслан Кравченко під час засідання ТСК Верховної Ради знов зазначив, що «це несправедливо, що прокурорам нараховують оклад, не як всім – а виходячи з 1600 грн».

«Чим ми гірші? Я, як Генпрокурор отримую 95 тисяч грн, а начальник відділу ДБР – 160 тисяч грн. Я, за вашими словами, відповідаю за всю справедливість і антикорупцію – авжеж, але чому так несправедливо?» - запитав Кравченко.

«В окружній прокуратурі у кожного прокурора по 5-10 тисяч проваджень, і він отримує 35 тисяч грн. А ДБР, БЕБ – інші. Не кажучи вже про НАБУ, де якісь космічні зарплати… Якщо ви вважаєте, що прокурори усі негідники, то пропишіть у бюджеті зміни – прокурори будуть отримувати 1600, а всі інші «не негідники» – 2102, це буде чесно», зазначив Генпрокурор.

А згодом виявилося, що депутати все ж вирішили залишити для прокурорів «знижений» прожитковий мінімум в 1600 грн.

Так, 31 липня голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що через неможливість розгляду попереднього законопроекту 13439-3 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік «внаслідок політичних консультацій» було прийнято рішення зареєструвати новий законопроект 13573. З нього відповідну норму було виключено, і в цей же день депутати проголосували за нову версію.

Втім, підвищити оклади прокурорам можуть іншим законопроектом – про орудні величини.

1 серпня законопроект 13466, ініціаторами якого виступили Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Галина Третьякова та загалом більше 100 народних депутатів рекомендував прийняти в першому читанні Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики.

У статті 81 закону про прокуратуру буде передбачено, що посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15,2 базових (орудних) величин для визначення розмірів посадових окладів. Тобто, 52 744 грн.

Уряду доручається забезпечити розрахунок розміру орудної величини у проекті закону про держбюджет на 2026 рік на рівні не менше 3470 грн. Але це – лише доручення. Тобто, Кабмін надалі може визначити й інший розмір в абсолютних цифрах. Власне, відв’язка розміру від прожиткового мінімуму дозволяє гнучко регулювати оклади посадовців.

Нагадаємо, раніше Галина Третьякова запропонувала Руслану Кравченко здійснити повне перезавантаження системи оплати праці у прокуратурі. При цьому пропонується скасувати можливість виходу на пенсію «за вислугою», тобто, щоб прокурори виходили на пенсію, як звичайні громадяни, після 60 років.

Автор: Наталя Мамченко

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