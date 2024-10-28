Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать до 2102 грн і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

Бюджетний комітет Верховної Ради 28 жовтня при підготовці до першого читання законопроекту про Державний бюджет на 2025 рік підтримав «розморожування» прожиткового мінімуму для розрахунку посадових окладів прокурорів.

Нагадаємо, що довгий час у бюджеті на різні роки передбачали «заморожений» прожитковий мінімум в 1600 грн, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

Зокрема у 2024 році він був майже вдвічі менший за «звичайний» прожитковий мінімум в 3028 грн.

Втім, на 2025 рік уряд все ж вирішив переглянути цей підхід – і застосувати до прокурорів той же прожитковий мінімум, що і для суддів – 2102 грн. Тобто, він буде меншим за звичайний, але все ж більшим, ніж в 2024 році.

У зв’язку із тим, що для розрахунку посадових окладів прокурорам планують підвищити прожитковий мінімум з 1600 до 2102 грн, відповідно, і фінансування прокуратури пропонується збільшити на 3,56 млрд грн. Це випливає з проекту державного бюджету на 2025 рік, який зареєстрував уряд (законопроект №12000).

При цьому, на відміну від суддів, прокурорів, податківців та митників, для НАБУ, ДБР і НАЗК оклади будуть рахувати із суми «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Загалом у проекті Державного бюджету України на 2025 рік для забезпечення діяльності Офісу Генерального прокурора передбачені видатки в сумі 18,15 млрд грн (з них загальний фонд – 18,142 млрд грн).

Зазначені видатки загального фонду планується спрямувати, зокрема на:

оплату праці з нарахуваннями – 16,249 млрд грн (виходячи зі встановлення з 1 січня 2025 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, у розмірі 2102 гривні);

матеріально-технічне забезпечення – 280,7 млн грн;

оплату відряджень – 70,8 млн грн;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 386 млн грн;

сплату судового збору – 270,2 млн грн;

оплату послуг – 549,7 млн грн;

капітальні видатки – 173,2 млн грн.

Слід зазначити, що в 2024 році на Офіс Генпрокурора було передбачено за загальним фондом 14,578 млрд грн і ще 9 млн за спецфондом, загалом 14,588 млрд грн.

Таким чином, фінансування прокуратури зросте в 2025 році на 3,56 млрд грн за загальним фондом.

При цьому зросте фінансування і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так, якщо в 2024 році на САП було передбачено 203,3 млн грн, то в 2025 році – майже 336 млн грн.

Зазначимо, як раніше писала «Судово-юридична газета», рішенням РНБО від 22 жовтня Уряду доручено разом із Офісом Генпрокурора невідкладно розробити і внести законопроект щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», 25 жовтня у Офісі Генпрокурора повідомили, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи.

Також з закону про прокуратуру пропонують виключити норму, яка передбачає, що прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років. Відповідний законопроект 12149 щодо окремих питань пенсійного забезпечення працівників прокуратури зареєструвала широка група народних депутатів, серед яких Інна Совсун, Мар’яна Безугла, Галина Третьякова, Наталія Піпа та інші.

Також депутати пропонують встановити умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань.

Автор: Наталя Мамченко

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