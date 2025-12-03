2000 на медичний чекап від 40 років – як працюватиме програма МОЗ

В Україні з 1 січня 2026 року стартує програма безоплатних медичних обстежень для людей від 40 років.

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює програма безкоштовних медичних обстежень для громадян віком від 40 років. Для цього на «Дія.Картку» буде нараховано 2 000 грн на проходження скринінгу. На програму, що передбачає 10 млрд грн, звернула увагу пресслужба Міністерства охорони здоров’я у відповіді на запит УНІАН.

За даними, повідомлення про можливість пройти медичний скринінг кожна людина отримає через 30 днів після досягнення 40 років у застосунку «Дія». Після підтвердження участі на «Дія.Картку» автоматично нарахують 2 000 грн, які можна використати виключно для оплати скринінгу у медичних закладах, включених до переліку Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Це можуть бути державні, приватні або комунальні клініки. Пацієнт самостійно обирає заклад та записується на обстеження незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Також вказується, що обстеження проводитиметься протягом одного візиту, тривалістю 60–90 хвилин, а оплата послуги здійснюється «Дія.Карткою» безпосередньо в медичному закладі.

Для людей, які не користуються застосунком «Дія», передбачено альтернативу: можна оформити пластикову банківську картку, подати заявку через ЦНАП, отримати повідомлення про зарахування коштів протягом тижня та пройти той самий скринінг.

Що входить до безоплатного чекапу:

Фізикальне обстеження: вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії та розрахунок індексу маси тіла.

Опитування щодо способу життя та скринінг симптомів для виявлення ризиків захворювань.

Лабораторні дослідження: ліпідограма, глікований гемоглобін, а за показаннями – електроліти, креатинін сироватковий, швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін/креатинін сечі.

Оцінка ментального здоров’я: короткий опитувальник для визначення рівня стресу та тривожності.

Консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та формування персоналізованих рекомендацій.

Після отримання результатів пацієнт отримує персональні рекомендації щодо подальших дій для збереження або покращення здоров’я.

