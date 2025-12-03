  1. В Украине

2000 на медицинский чек-ап от 40 лет – как будет работать программа Минздрава

19:19, 3 декабря 2025
В Украине с 1 января 2026 года стартует программа бесплатных медицинских обследований для людей от 40 лет.
2000 на медицинский чек-ап от 40 лет – как будет работать программа Минздрава
С 1 января 2026 года в Украине заработает программа бесплатных медицинских обследований для граждан в возрасте от 40 лет. Для этого на «Дія.Картку» будет начислено 2 000 грн на прохождение скрининга. На программу, предусматривающую 10 млрд грн, обратила внимание пресс-служба Министерства здравоохранения в ответе на запрос УНИАН.

По данным, сообщение о возможности пройти медицинский скрининг каждый человек получит через 30 дней после достижения 40 лет в приложении «Дія». После подтверждения участия на «Дія.Картку» автоматически начислят 2 000 грн, которые можно использовать исключительно для оплаты скрининга в медицинских учреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Это могут быть государственные, частные или коммунальные клиники. Пациент самостоятельно выбирает учреждение и записывается на обследование независимо от места жительства или регистрации.

Также указывается, что обследование будет проводиться в течение одного визита, продолжительностью 60-90 минут, а оплата услуги осуществляется «Дія.Карткою» непосредственно в медицинском учреждении.

Для людей, которые не пользуются приложением «Дія», предусмотрена альтернатива: можно оформить пластиковую банковскую карту, подать заявку через ЦНАП, получить уведомление о зачислении средств в течение недели и пройти тот же скрининг.

Что входит в бесплатный чекап:

  • Физикальное обследование: измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и расчет индекса массы тела.
  • Опрос о образе жизни и скрининг симптомов для выявления рисков заболеваний.
  • Лабораторные исследования: липидограмма, гликированный гемоглобин, а по показаниям – электролиты, сывороточный креатинин, скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин/креатинин мочи.
  • Оценка ментального здоровья: короткий опросник для определения уровня стресса и тревожности.
  • Консультация врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и формированию персонализированных рекомендаций.

После получения результатов пациент получает персональные рекомендации по дальнейшим действиям для сохранения или улучшения здоровья.

