Експрем’єра Азарова заочно засудили до 15 років за ґратами за держзраду та інші злочини

19:23, 3 грудня 2025
Суд визнав його винним у держзраді, посяганні на територіальну цілісність України, а також у виправдовуванні агресії РФ.
Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова винним у державній зраді та спробі насильницької зміни конституційного ладу. Йому винесли заочний вирок — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд визнав його винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Одній з його помічниць суд заочно призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

«Як встановило розслідування, переховуючись за межами нашої держави, експосадовець активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах кремля», — вказали в Службі безпеки України.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила Азарову про нову підозру і викрила столичну чиновницю, яка під час війни готувала його виступи для росТБ.

