Экс-премьера Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и другие преступления

19:23, 3 декабря 2025
Суд признал его виновным в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в оправдании агрессии РФ.
Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Николая Азарова виновным в государственной измене и попытке насильственного изменения конституционного строя. Ему вынесли заочный приговор — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал его виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Одной из его помощниц суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

«Как установило расследование, скрываясь за пределами нашего государства, бывший чиновник активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах кремля», — отметили в Службе безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила Азарову о новом подозрении и разоблачила столичную чиновницу, которая во время войны готовила его выступления для росТВ.

