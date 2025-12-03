Экс-премьера Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и другие преступления

Суд признал его виновным в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в оправдании агрессии РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Николая Азарова виновным в государственной измене и попытке насильственного изменения конституционного строя. Ему вынесли заочный приговор — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал его виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Одной из его помощниц суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

«Как установило расследование, скрываясь за пределами нашего государства, бывший чиновник активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах кремля», — отметили в Службе безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила Азарову о новом подозрении и разоблачила столичную чиновницу, которая во время войны готовила его выступления для росТВ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.