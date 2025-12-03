  1. У світі
  2. / В Україні

З кінця літа понад 49 тисяч українців подали заявки на тимчасовий захист у Польщі

18:52, 3 грудня 2025
Частка чоловіків 18-65 років серед заявників зросла.
З кінця літа понад 49 тисяч українців подали заявки на тимчасовий захист у Польщі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 26 серпня по 10 листопада 2025 року 49,7 тисяч громадян України подали заявки на отримання тимчасового захисного статусу в Польщі (PESEL UKR) — значно більше, ніж у попередні місяці. Про це свідчать урядові дані, пише Rzeczpospolita.

Статус захисту для українських біженців діє з березня 2022 року і втрачається при виїзді з Польщі довше ніж на 30 днів, але його можна відновити повторною заявкою. Станом на 12 листопада активний статус UKR мали 964,4 тисячі осіб.

За останні місяці змінилася структура заявників: частка чоловіків 18–65 років зросла з 16,6% до 17,4%, жінок — зменшилася з 48,3% до 47,7%.

Експерти пов’язують це зі змінами в українському законодавстві, які дозволили чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон. За даними польської прикордонної служби, з 29 серпня по 24 листопада до Польщі в’їхало понад 121 тисячу українців цього віку, майже 59 тисяч з них повернулися в Україну. Приблизно 62 тисячі залишилися в Польщі або виїхали до інших країн ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща біженець перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства

Мінюст розробив алгоритм дій для захисту під час домашнього насильства.

Комітет підтримав зміни до закону про англійську мову: уряд визначатиме функції, а держсекретарі — посади

Комітет запропонує, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям.

Активи страховиків та ломбардів стрімко зростають: НБУ оприлюднив огляд небанківського сектору

Страховий сектор демонструє найбільше зростання активів серед небанківських установ — дані НБУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]