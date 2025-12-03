З кінця літа понад 49 тисяч українців подали заявки на тимчасовий захист у Польщі

Частка чоловіків 18-65 років серед заявників зросла.

З 26 серпня по 10 листопада 2025 року 49,7 тисяч громадян України подали заявки на отримання тимчасового захисного статусу в Польщі (PESEL UKR) — значно більше, ніж у попередні місяці. Про це свідчать урядові дані, пише Rzeczpospolita.

Статус захисту для українських біженців діє з березня 2022 року і втрачається при виїзді з Польщі довше ніж на 30 днів, але його можна відновити повторною заявкою. Станом на 12 листопада активний статус UKR мали 964,4 тисячі осіб.

За останні місяці змінилася структура заявників: частка чоловіків 18–65 років зросла з 16,6% до 17,4%, жінок — зменшилася з 48,3% до 47,7%.

Експерти пов’язують це зі змінами в українському законодавстві, які дозволили чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон. За даними польської прикордонної служби, з 29 серпня по 24 листопада до Польщі в’їхало понад 121 тисячу українців цього віку, майже 59 тисяч з них повернулися в Україну. Приблизно 62 тисячі залишилися в Польщі або виїхали до інших країн ЄС.

