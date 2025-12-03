С конца лета более 49 тысяч украинцев подали заявки на временную защиту в Польше

Доля мужчин 18-65 лет среди заявителей выросла.

С 26 августа по 10 ноября 2025 года 49,7 тысяч граждан Украины подали заявки на получение временного защитного статуса в Польше (PESEL UKR) — значительно больше, чем в предыдущие месяцы. Об этом свидетельствуют правительственные данные, пишет Rzeczpospolita.

Статус защиты для украинских беженцев действует с марта 2022 года и теряется при выезде из Польши более чем на 30 дней, но его можно восстановить повторной заявкой. По состоянию на 12 ноября активный статус UKR имели 964,4 тысячи человек.

За последние месяцы изменилась структура заявителей: доля мужчин 18–65 лет выросла с 16,6% до 17,4%, женщин — уменьшилась с 48,3% до 47,7%.

Эксперты связывают это с изменениями в украинском законодательстве, которые позволили мужчинам 18–22 лет выезжать за границу. По данным польской пограничной службы, с 29 августа по 24 ноября в Польшу въехало более 121 тысячи украинцев этого возраста, почти 59 тысяч из них вернулись в Украину. Примерно 62 тысячи остались в Польше или выехали в другие страны ЕС.

