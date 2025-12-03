Оприлюднили графік відключення світла у Києві на 4 грудня

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 4 грудня, для столиці.

4 грудня у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

Нагадаємо, графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графік відключення світла у Києві 4 грудня:

