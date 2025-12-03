Обнародовали график отключения света в Киеве на 4 декабря

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 4 декабря, для столицы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

4 декабря в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

Напомним, графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.

График отключения света в Киеве 4 декабря:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.