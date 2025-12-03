Обнародовали график отключения света в Киеве на 4 декабря
19:40, 3 декабря 2025
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 4 декабря, для столицы.
4 декабря в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.
Напомним, графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.
График отключения света в Киеве 4 декабря:
