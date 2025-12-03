Отключения света 4 декабря — в Укрэнерго сообщили, как будут действовать графики
18:45, 3 декабря 2025
Графики почасовых отключений будут действовать круглые сутки.
У четверг, 4 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59.
В Укрэнерго предупредили, что графики могут измениться.
«Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», – посоветовали в компании.
