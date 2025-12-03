Відключення світла 4 грудня — в Укренерго повідомили, як будуть діяти графіки

Графіки погодинних відключень діятимуть всю добу.

У четвер, 4 грудня, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59.

В Укренерго попередили, що графіки можуть змінитися.

«Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - порадили в компанії.

