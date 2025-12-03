  1. У світі

Конституційний суд Туреччини підтримав закон, що дозволяє вбивство бродячих собак

20:04, 3 грудня 2025
Суд зазначив, що з юридичного погляду тварини в Туреччині вважаються не «носіями прав», а «речами».
Фото: Reuters
Конституційний суд Туреччини оголосив рішення щодо змін до Закону про захист тварин, відомого в суспільстві як «закон про масове вбивство тварин». Заяву про визнання неконституційним положення, яке покладає на муніципалітети та відповідні органи обов’язок проводити евтаназію бездомних собак, було відхилено, пише bizimtv.com.tr.

Суд зазначив, що з юридичного погляду тварини в Туреччині вважаються не «носіями прав», а «речами», і визнав оскаржуване положення таким, що відповідає Конституції.

Акцент на обов’язку держави

У рішенні підкреслюється, що контроль популяції є обов’язком держави. Також зазначено, що норми, які допускають застосування методів умертвіння тварин, можуть бути введені законодавцем, і такі положення не суперечать Конституції, зокрема з огляду на вимоги захисту громадського здоров’я та безпеки.

Суд: тварини юридично є «речами», а не суб’єктами прав

У документі наголошується, що відповідно до турецької правової системи тварини не є суб’єктами прав, а їхній юридичний статус прирівнюється до майна. Водночас суд зазначив, що в контексті конституційних зобов’язань щодо охорони довкілля держава має обов’язок уживати заходів для захисту тварин.

Конституційний суд підкреслив, що популяція бездомних тварин має підтримуватися на рівні, який не становить загрози для здоров’я людей. Це, на думку суду, є «позитивним обов’язком» держави, який випливає з права людини на захист її матеріального та морального благополуччя.

Порушень Конституції немає

Суд дійшов висновку, що законодавець має право ухвалювати норми, які передбачають методи умертвіння тварин, і це не є порушенням Конституції.

