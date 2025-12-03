  1. В мире

Конституционный суд Турции поддержал закон, который позволяет убивать бездомных собак

20:04, 3 декабря 2025
Суд отметил, что с юридической точки зрения животные в Турции считаются не «носителями прав», а «вещами».
Фото: Reuters
Конституционный суд Турции объявил решение по изменениям в Закон о защите животных, известный в обществе как «закон о массовом убийстве животных». Заявление о признании неконституционным положения, которое возлагает на муниципалитеты и соответствующие органы обязанность проводить эвтаназию бездомных собак, было отклонено, пишет bizimtv.com.tr.

Суд отметил, что с юридической точки зрения животные в Турции считаются не «носителями прав», а «вещами», и признал оспариваемое положение соответствующим Конституции.

Акцент на обязанности государства

В решении подчеркивается, что контроль популяции является обязанностью государства. Также указано, что нормы, допускающие применение методов усыпления животных, могут быть введены законодателем, и такие положения не противоречат Конституции, в частности с учетом требований защиты общественного здоровья и безопасности.

Суд: животные юридически являются «вещами», а не субъектами прав

В документе подчеркивается, что согласно турецкой правовой системе животные не являются субъектами прав, а их юридический статус приравнивается к имуществу. При этом суд отметил, что в контексте конституционных обязательств по охране окружающей среды государство обязано принимать меры для защиты животных.

Конституционный суд подчеркнул, что популяция бездомных животных должна поддерживаться на уровне, который не представляет угрозы для здоровья людей. Это, по мнению суда, является «позитивной обязанностью» государства, вытекающей из права человека на защиту его материального и морального благополучия.

Нарушений Конституции нет

Суд пришел к выводу, что законодатель имеет право принимать нормы, предусматривающие методы усыпления животных, и это не является нарушением Конституции.

