Латвія скасовує деякі види допомоги для українців – що змінюється

Одноразова виплата на початку працевлаштування більше не надаватиметься.

Фото: Delfi

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сейм Латвії ухвалив у фінальному читанні поправки до закону про підтримку громадян України, які передбачають відмову від кількох заходів допомоги. Про це повідомляє Delfi.

Наразі українці, які починають трудові відносини або є самозайнятими, мали право на одноразову допомогу на початку працевлаштування у розмірі однієї мінімальної місячної зарплати. Міністерство внутрішніх справ Латвії вважає продовження цієї виплати неактуальним, посилаючись на активну участь українців у ринку праці та наявність інших загальних механізмів підтримки зайнятості.

Водночас українці зберігають право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості на тих самих умовах, що й громадяни Латвії.

Поправки також передбачають зміни у транспортній сфері: українці надалі матимуть право на знижки на проїзд і перевезення багажу на регіональних маршрутах за рахунок субсидії, як і інші відповідні категорії пасажирів. Раніше для них громадський транспорт та перевезення багажу були безкоштовними.

Крім того, українці більше не звільняються від доплати пацієнта при отриманні медичних послуг, проте залишаються в праві отримувати безоплатні державні медичні послуги на тих самих умовах, що й інші застраховані жителі Латвії.

Також більше не покриватимуться витрати на реєстрацію власних тварин та виконання обов’язкових ветеринарних вимог для українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.