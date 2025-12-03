Латвія скасовує деякі види допомоги для українців – що змінюється
Сейм Латвії ухвалив у фінальному читанні поправки до закону про підтримку громадян України, які передбачають відмову від кількох заходів допомоги. Про це повідомляє Delfi.
Наразі українці, які починають трудові відносини або є самозайнятими, мали право на одноразову допомогу на початку працевлаштування у розмірі однієї мінімальної місячної зарплати. Міністерство внутрішніх справ Латвії вважає продовження цієї виплати неактуальним, посилаючись на активну участь українців у ринку праці та наявність інших загальних механізмів підтримки зайнятості.
Водночас українці зберігають право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості на тих самих умовах, що й громадяни Латвії.
Поправки також передбачають зміни у транспортній сфері: українці надалі матимуть право на знижки на проїзд і перевезення багажу на регіональних маршрутах за рахунок субсидії, як і інші відповідні категорії пасажирів. Раніше для них громадський транспорт та перевезення багажу були безкоштовними.
Крім того, українці більше не звільняються від доплати пацієнта при отриманні медичних послуг, проте залишаються в праві отримувати безоплатні державні медичні послуги на тих самих умовах, що й інші застраховані жителі Латвії.
Також більше не покриватимуться витрати на реєстрацію власних тварин та виконання обов’язкових ветеринарних вимог для українців.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.