  1. У світі
  2. / В Україні

Латвія скасовує деякі види допомоги для українців – що змінюється

20:12, 3 грудня 2025
Одноразова виплата на початку працевлаштування більше не надаватиметься.
Латвія скасовує деякі види допомоги для українців – що змінюється
Фото: Delfi
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сейм Латвії ухвалив у фінальному читанні поправки до закону про підтримку громадян України, які передбачають відмову від кількох заходів допомоги. Про це повідомляє Delfi.

Наразі українці, які починають трудові відносини або є самозайнятими, мали право на одноразову допомогу на початку працевлаштування у розмірі однієї мінімальної місячної зарплати. Міністерство внутрішніх справ Латвії вважає продовження цієї виплати неактуальним, посилаючись на активну участь українців у ринку праці та наявність інших загальних механізмів підтримки зайнятості.

Водночас українці зберігають право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості на тих самих умовах, що й громадяни Латвії.

Поправки також передбачають зміни у транспортній сфері: українці надалі матимуть право на знижки на проїзд і перевезення багажу на регіональних маршрутах за рахунок субсидії, як і інші відповідні категорії пасажирів. Раніше для них громадський транспорт та перевезення багажу були безкоштовними.

Крім того, українці більше не звільняються від доплати пацієнта при отриманні медичних послуг, проте залишаються в праві отримувати безоплатні державні медичні послуги на тих самих умовах, що й інші застраховані жителі Латвії.

Також більше не покриватимуться витрати на реєстрацію власних тварин та виконання обов’язкових ветеринарних вимог для українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші біженець Латвія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства

Мінюст розробив алгоритм дій для захисту під час домашнього насильства.

Комітет підтримав зміни до закону про англійську мову: уряд визначатиме функції, а держсекретарі — посади

Комітет запропонує, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям.

Активи страховиків та ломбардів стрімко зростають: НБУ оприлюднив огляд небанківського сектору

Страховий сектор демонструє найбільше зростання активів серед небанківських установ — дані НБУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]