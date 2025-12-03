Латвия отменяет некоторые виды помощи для украинцев – что меняется

Единовременная выплата в начале трудоустройства больше не будет предоставляться.

Фото: Delfi

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сейм Латвии принял в финальном чтении поправки к закону о поддержке граждан Украины, которые предусматривают отказ от нескольких мер помощи. Об этом сообщает Delfi.

Сейчас украинцы, которые начинают трудовые отношения или являются самозанятыми, имели право на единовременную помощь в начале трудоустройства в размере одной минимальной месячной зарплаты. Министерство внутренних дел Латвии считает продолжение этой выплаты неактуальным, ссылаясь на активное участие украинцев в рынке труда и наличие других общих механизмов поддержки занятости.

В то же время украинцы сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости на тех же условиях, что и граждане Латвии.

Поправки также предусматривают изменения в транспортной сфере: украинцы в дальнейшем будут иметь право на скидки на проезд и перевозку багажа на региональных маршрутах за счет субсидии, как и другие соответствующие категории пассажиров. Ранее для них общественный транспорт и перевозка багажа были бесплатными.

Кроме того, украинцы больше не освобождаются от доплаты пациента при получении медицинских услуг, однако остаются в праве получать бесплатные государственные медицинские услуги на тех же условиях, что и другие застрахованные жители Латвии.

Также больше не будут покрываться расходы на регистрацию собственных животных и выполнение обязательных ветеринарных требований для украинцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.