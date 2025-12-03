  1. Суд інфо

Конкурс до Львівського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

18:16, 3 грудня 2025
ВККС зазначила, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 2 грудня Комісією ухвалено такі рішення:

Помогаєв Андрій Вікторович - 728,67 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Живко Олеся Богданівна - 695,19 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Отчак Неля Ярославівна - 688,62 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 8 кандидатами: 6 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

