Конкурс до Львівського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 2 грудня Комісією ухвалено такі рішення:

Помогаєв Андрій Вікторович - 728,67 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Живко Олеся Богданівна - 695,19 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Отчак Неля Ярославівна - 688,62 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 8 кандидатами: 6 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.