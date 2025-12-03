Конкурс в Львовский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 55 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 28 вакантных должностей судей в Львовском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Львовском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 2 декабря Комиссией приняты такие решения:

Помогаев Андрей Викторович — 728,67 — Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Живко Олеся Богдановна — 695,19 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Отчак Неля Ярославовна — 688,62 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Всего проведены собеседования с 8 кандидатами:

6 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде,

с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

1 кандидат прекратил участие в конкурсе.

