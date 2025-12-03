  1. В Україні

Кабмін розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці — новий склад оберуть до кінця року

18:20, 3 грудня 2025
Також уряд доручив провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору.
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке продовжує кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сфері. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, уряд ініціював невідкладно припинити повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній, серед яких:

  • ТОВ «Оператор ГТС України»;
  • ПАТ «Центренерго»;
  • АТ «Українські розподільні мережі»;
  • АТ «Енергетична компанія України»;
  • АТ «Оператор ринку»;
  • АТ «Українські енергетичні машини»

Також Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових рад. Нові члени наглядових рад зазначених компаній мають бути обрані вже до кінця грудня.

Крім того, уряд доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору.

«Перезавантаження наглядових рад — важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії», — наголосила Свириденко.

Додамо, що з 1 січня планується об’єднання «Державного оператора тилу» та «Агенції оборонних закупівель» в одне підприємство. На його базі створять нову наглядову раду, що має посилити контроль та прозорість роботи.

Юлія Свириденко

