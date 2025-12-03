  1. В Україні

Державного оператора тилу та Агенцію оборонних закупівель об’єднають з 1 січня, — Шмигаль

17:45, 3 грудня 2025
На базі нового підприємства створять нову наглядову раду, що має посилити контроль та прозорість роботи.
Державного оператора тилу та Агенцію оборонних закупівель об’єднають з 1 січня, — Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про прискорення реформ у сфері корпоративного управління оборонних структур відповідно до доручення Президента Володимира Зеленського. Як відомо, він доручив провести невідкладне перезавантаження наглядових рад в оборонному секторі.

За його словами, з 1 січня планується об’єднання «Державного оператора тилу» та «Агенції оборонних закупівель» в одне підприємство. На його базі створять нову наглядову раду, що має посилити контроль та прозорість роботи.

У найближчий час Міноборони також планує заповнити вакантні посади в наглядовій раді АТ «Укроборонпром» та інших оборонних підприємств.

Шмигаль наголосив, що міністерство активно рухається в напрямку корпоратизації:

  • з 90 держпідприємств у підпорядкуванні Міноборони 14 уже передано Фонду держмайна,
  • 11 — у процесі передачі,
  • ще 4 — передаються до АТ «Укроборонпром».

«Продовжуємо рухатися в бік підвищення прозорості й ефективності оборонних підприємств. Налагоджуємо тісну та продуктивну співпрацю з приватними виробниками задля розвитку ОПК і забезпечення Українського війська всім необхідним», — зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль

