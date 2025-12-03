  1. В Украине

Государственного оператора тыла и Агентство оборонных закупок объединят с 1 января, — Шмыгаль

17:45, 3 декабря 2025
На базе нового предприятия создадут новый наблюдательный совет, который должен усилить контроль и прозрачность работы.
Государственного оператора тыла и Агентство оборонных закупок объединят с 1 января, — Шмыгаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил об ускорении реформ в сфере корпоративного управления оборонных структур в соответствии с поручением Президента Владимира Зеленского. Как известно, он поручил провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов в оборонном секторе.

По его словам, с 1 января планируется объединение «Государственного оператора тыла» и «Агентства оборонных закупок» в одно предприятие. На его базе создадут новый наблюдательный совет, который должен усилить контроль и прозрачность работы.

В ближайшее время Минобороны также планирует заполнить вакантные должности в наблюдательном совете АО «Укроборонпром» и других оборонных предприятий.

Шмыгаль подчеркнул, что министерство активно движется в направлении корпоратизации:

  • из 90 госпредприятий в подчинении Минобороны 14 уже передано Фонду госимущества,
  • 11 — в процессе передачи,
  • еще 4 — передаются в АО «Укроборонпром».

«Продолжаем двигаться в сторону повышения прозрачности и эффективности оборонных предприятий. Налаживаем тесное и продуктивное сотрудничество с частными производителями для развития ОПК и обеспечения Украинской армии всем необходимым», — отметил Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Денис Шмыгаль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ключевые шаги безопасности: как поступить, если ты стал жертвой домашнего насилия

Минюст разработал алгоритм действий по защите во время домашнего насилия.

Комитет поддержал изменения в закон об английском языке: правительство будет определять функции, а госсекретари должности

Комитет предлагает, чтобы Правительство определяло функции, требующие знания английского языка, а каждый государственный секретарь уточнял, какие должности в штатном расписании соответствуют этим функциям.

Активы страховщиков и ломбардов стремительно растут: НБУ обнародовал обзор небанковского сектора

Страховой сектор демонстрирует наибольший рост активов среди небанковских учреждений – данные НБУ.

Полномочия НАБУ в делах о топ-коррупции хотят усилить: опубликован законопроект

Законопроект усиливает роль НАБУ и САП в расследовании правонарушений, совершенных высокопоставленными чиновниками.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]