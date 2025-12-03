Государственного оператора тыла и Агентство оборонных закупок объединят с 1 января, — Шмыгаль

На базе нового предприятия создадут новый наблюдательный совет, который должен усилить контроль и прозрачность работы.

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил об ускорении реформ в сфере корпоративного управления оборонных структур в соответствии с поручением Президента Владимира Зеленского. Как известно, он поручил провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов в оборонном секторе.

По его словам, с 1 января планируется объединение «Государственного оператора тыла» и «Агентства оборонных закупок» в одно предприятие. На его базе создадут новый наблюдательный совет, который должен усилить контроль и прозрачность работы.

В ближайшее время Минобороны также планирует заполнить вакантные должности в наблюдательном совете АО «Укроборонпром» и других оборонных предприятий.

Шмыгаль подчеркнул, что министерство активно движется в направлении корпоратизации:

из 90 госпредприятий в подчинении Минобороны 14 уже передано Фонду госимущества,

11 — в процессе передачи,

еще 4 — передаются в АО «Укроборонпром».

«Продолжаем двигаться в сторону повышения прозрачности и эффективности оборонных предприятий. Налаживаем тесное и продуктивное сотрудничество с частными производителями для развития ОПК и обеспечения Украинской армии всем необходимым», — отметил Шмыгаль.

