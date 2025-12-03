  1. В Украине

Кабмин распустил наблюдательные советы ключевых компаний в энергетике — новый состав выберут до конца года

18:20, 3 декабря 2025
Также правительство поручило провести перезагрузку наблюдательных советов на предприятиях оборонного сектора.
Кабинет министров принял решение, которое продолжает кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сфере. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, правительство инициировало незамедлительное прекращение полномочий существенной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний, среди которых:

  • ООО «Оператор ГТС Украины»;
  • ПАО «Центрэнерго»;
  • АО «Украинские распределительные сети»;
  • АО «Энергетическая компания Украины»;
  • АО «Оператор рынка»;
  • АО «Украинские энергетические машины».

Также Кабмин утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов в наблюдательные советы. Новые члены наблюдательных советов указанных компаний должны быть избраны уже до конца декабря.

Кроме того, правительство поручило министру обороны Денису Шмыгалю провести перезагрузку наблюдательных советов на предприятиях оборонного сектора.

«Перезагрузка наблюдательных советов — важный шаг, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании», — подчеркнула Свириденко.

Добавим, что с 1 января планируется объединение «Государственного оператора тыла» и «Агентства оборонных закупок» в одно предприятие. На его базе создадут новый наблюдательный совет, который должен усилить контроль и прозрачность работы.

