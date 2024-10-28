Бюджетный комитет поддержал увеличение прокурорам в 2025 году прожиточного минимума для расчета окладов с 1600 грн до 2102 грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат до 2102 грн и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

Бюджетный комитет Верховной Рады 28 октября при подготовке к первому чтению законопроекта о Государственном бюджете на 2025 год поддержал размораживание прожиточного минимума для расчета должностных окладов прокуроров.

Напомним, что долгое время в бюджете на разные годы предусматривали «замороженный» прожиточный минимум в 1600 грн, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

В частности, в 2024 году он был почти вдвое меньше «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн.

Впрочем, на 2025 год правительство все же решило пересмотреть этот подход – и применить к прокурорам тот же прожиточный минимум, что и для судей – 2102 грн. То есть, он будет меньше обычного, но все же больше, чем в 2024 году.

В связи с тем, что для расчета должностных окладов прокурорам планируют повысить прожиточный минимум с 1600 до 2102 грн соответственно, и финансирование прокуратуры предлагается увеличить на 3,56 млрд грн. Это следует из проекта государственного бюджета на 2025 год, который зарегистрировало правительство (законопроект №12000).

При этом, в отличие от судей, прокуроров, налоговиков и таможенников, для НАБУ, ГБР и НАПК оклады будут считать из суммы «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год для обеспечения деятельности Офиса Генерального прокурора предусмотрены расходы в сумме 18,15 млрд грн (из них общий фонд – 18,142 млрд грн).

Указанные расходы общего фонда планируется направить, в частности:

оплату труда с начислениями – 16,249 млрд грн (исходя из установления с 1 января 2025 года прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, в размере 2102 гривны);

материально-техническое обеспечение – 280,7 млн. грн;

оплату командировок – 70,8 млн грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 386 млн. грн;

уплату судебного сбора – 270,2 млн грн;

оплату услуг – 549,7 млн ​​грн;

капитальные расходы – 173,2 млн. грн.

Следует отметить, что в 2024 году на Офис Генпрокурора было предусмотрено по общему фонду 14,578 млрд грн и еще 9 млн по спецфонду, всего 14,588 млрд грн.

Таким образом, финансирование прокуратуры вырастет в 2025 году на 3,56 млрд грн по общему фонду.

При этом вырастет финансирование и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Так, если в 2024 году на САП было предусмотрено 203,3 млн. грн., то в 2025 году – почти 336 млн. грн.

Отметим, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», решением СНБО от 22 октября Правительству поручено вместе с Офисом Генпрокурора безотлагательно разработать и внести законопроект об нормировании порядка начисления заработных плат и пенсий работникам органов прокуратуры, а также закрепление соответствующих социальных гарантий для лиц, которые имеют инвалидность для работы в органах прокуратуры Украины.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 25 октября в Офисе Генпрокурора сообщили, что Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон «О прокуратуре», призванных сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы.

Также из закона о прокуратуре предлагают исключить норму, предусматривающую, что прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет. Соответствующий законопроект 12149 по отдельным вопросам пенсионного обеспечения работников прокуратуры зарегистрировала широкая группа народных депутатов, среди которых Инна Совсун, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Наталья Пипа и другие.

Также депутаты предлагают установить условия возврата сумм пенсий, выплаченных излишне вследствие злоупотреблений.

Автор: Наталя Мамченко

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