Страны G7 распределили свои доли $50 млрд кредита для Украины

Украина получит $50 миллиардов от G7 благодаря замороженным активам россии.

Источник фото: Getty Images

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», лидеры стран G7 приняли решение о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов из замороженных активов россии. По данным японского издания Nikkei Страны «Большой семерки» согласовали доли финансирования кредита на 50 миллиардов долларов для Украины, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов.

Италия, которая сейчас председательствует в G7, объявила о взносах каждой страны. Соединенные Штаты выделят до 20 миллиардов долларов, Канада - 3,6 миллиарда долларов, Великобритания - около 3 миллиардов долларов, Япония - около 3 миллиардов долларов, а Европейский Союз - около 20 миллиардов евро.

Заем будет двусторонним соглашением между странами G7 и Украиной, с началом выплат уже в декабре 2024 года и завершением не позднее декабря 2027 года. Срок погашения установлен на не менее 30 лет.

Кредит будет погашаться из чрезвычайных доходов, полученных от замороженных активов Центробанка России. В случае, если прибыль от этих активов превысит основную сумму и проценты, остаток будет использован для досрочного погашения.

Ранее стало известно, как распределят средства кредита Украине от G7 между собой ЕС и США.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов рф. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно проанализировала регламент, по которому будут выделять эти средства от ЕС.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что $50 млрд кредита от ЕС и США Украине придется растягивать на 2 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.