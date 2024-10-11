$50 млрд кредиту від ЄС та США Україні доведеться розтягувати на 2 роки – Роксолана Підласа

Щоб уникнути фінансових труднощів у 2026, $50 млрд Україні мають бути розподілені на два роки.

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Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа нагадала, що в офіційній пропозиції Єврокомісії зазначено, що якщо інші країни «Великої сімки» збільшать свій внесок, ЄС скоротить свою частку з 35 мільярдів євро (приблизно 39 мільярдів доларів) так, щоб загальна сума допомоги становила 50 мільярдів доларів. І ці кошти, якщо вони надійдуть цього року, Україні потрібно розтягнути на два роки, щоб уникнути фінансової кризи у 2026 році.

Підласа також відзначила, що вже тривалий час обговорюється формула «20-20-10», де ЄС і США нададуть по 20 мільярдів доларів, а Великобританія, Японія та Канада додадуть ще 10 мільярдів. Ці кошти планують повертати кредиторам за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Щоб виділити свої 20 мільярдів доларів, США очікують від ЄС продовження терміну заморозки російських активів щонайменше на три роки.

«І для того, щоб виділити свої $20 млрд США очікує від ЄС продовження строку заморозки російських активів принаймні до 3 років. Зараз заморозка поновлюється кожні 6 місяців, і Угорщина має право вето. Власне, на заморозку на 3 роки Угорщина також не погоджується. І це ключова – проблема», – зазначила Підласа.

За її словами, зважаючи на складності, США розглядають можливість виділення меншої суми, ніж 20 мільярдів доларів, без ухвалення Конгресу. «Для нас це не принципово. Головне, щоб пазл склався в «$50 млрд», – зазначила Підласа.

Проте непокоїть одноразова природа цих коштів, які, ймовірно, надійдуть лише в 2025 році, без нових домовленостей на майбутнє.

«Якщо витратити більшу частину за один рік, то в 2026 ми можемо зустрітися з проблемою, що немає чим фінансувати невійськові видатки. Тому я відстоюю позицію, що $50 млрд потрібно розтягувати на 2 роки», – підкреслила вона.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Також «Судово-юридична газета» детально проаналізувала регламент, за яким будуть виділяти ці кошти від ЄС.

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