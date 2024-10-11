Практика судов
  1. В Украине

$50 млрд кредита от ЕС и США Украине придется растягивать на 2 года – Роксолана Пидласа

09:59, 11 октября 2024
Чтобы избежать финансовых трудностей в 2026 году, $50 млрд Украине должны быть распределены на два года.
$50 млрд кредита от ЕС и США Украине придется растягивать на 2 года – Роксолана Пидласа
Источник фото: sluga-narodu.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа напомнила, что в официальном предложении Еврокомиссии указано, что если другие страны «Большой семерки» увеличат свой вклад, ЕС сократит свою долю с 35 миллиардов евро (примерно 39 миллиардов долларов) так, чтобы общая сумма помощи составила 50 миллиардов долларов. И эти средства, если они поступят в этом году, Украине нужно растянуть на два года, чтобы избежать финансового кризиса в 2026 году.

Пидласа также отметила, что уже длительное время обсуждается формула «20-20-10», где ЕС и США предоставят по 20 миллиардов долларов, а Великобритания, Япония и Канада добавят еще 10 миллиардов. Эти средства планируют возвращать кредиторам за счет доходов от замороженных российских активов.

Чтобы выделить свои 20 миллиардов долларов, США ожидают от ЕС продления срока заморозки российских активов минимум на три года.

«И для того, чтобы выделить свои $20 млрд США ожидает от ЕС продления срока заморозки российских активов по крайней мере до 3 лет. Сейчас заморозка возобновляется каждые 6 месяцев, и Венгрия имеет право вето. Собственно, на заморозку на 3 года Венгрия также не соглашается. И это ключевая проблема», - отметила Пидласа.

По ее словам, учитывая сложности, США рассматривают возможность выделения меньшей суммы, чем 20 миллиардов долларов, без принятия Конгресса. «Для нас это не принципиально. Главное, чтобы пазл сложился в «$50 млрд», - отметила Пидласа.

Однако беспокоит единовременная природа этих средств, которые, вероятно, поступят только в 2025 году, без новых договоренностей на будущее.

«Если потратить большую часть за один год, то в 2026 мы можем встретиться с проблемой, что нечем финансировать невоенные расходы. Поэтому я отстаиваю позицию, что $50 млрд нужно растягивать на 2 года», - подчеркнула она.

Как писала  «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно проанализировала регламент, по которому будут выделять эти средства от ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Восстановлением прав военных занимается отдельное управление Минобороны, уделяющее особое внимание гендерной дискриминации

В Минобороны создали отдельное управление, которое прорабатывает запросы о невыплате средств военнослужащим и членам их семей, а особое внимание уделяет вопросам дискриминации по признаку пола.

МИД назвало манипулятивными публикации в ряде иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам рф

Ранее о том, что прекращение огня и замораживание не обсуждается, отметил Владимир Зеленский.

Верховная Рада внесла изменения в закон об адвокатуре о вступлении в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжаловании решений КДКА

Верховная Рада приняла изменения в закон об адвокатуре в рамках большого массива изменений в связи с принятием закона об админпроцедуре.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Комитет по нацбезопасности предлагает запретить работать в СБУ и ВСУ, включая Главнокомандующего лицам, имеющим иностранное гражданство, или родственников с паспортом рф или родственников без паспорта

Члены комитета Верховной Рады по нацбезопасности внесли законопроект, которым предлагается запретить работать в СБУ, на руководящих должностях в ВСУ, пограничной службы, Нацгвардии людям, если у них есть близкие родственники с паспортом рф или если их родственники являются лицами без гражданства, а также лицам из двойным гражданством.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики