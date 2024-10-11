$50 млрд кредита от ЕС и США Украине придется растягивать на 2 года – Роксолана Пидласа

Чтобы избежать финансовых трудностей в 2026 году, $50 млрд Украине должны быть распределены на два года.

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Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа напомнила, что в официальном предложении Еврокомиссии указано, что если другие страны «Большой семерки» увеличат свой вклад, ЕС сократит свою долю с 35 миллиардов евро (примерно 39 миллиардов долларов) так, чтобы общая сумма помощи составила 50 миллиардов долларов. И эти средства, если они поступят в этом году, Украине нужно растянуть на два года, чтобы избежать финансового кризиса в 2026 году.

Пидласа также отметила, что уже длительное время обсуждается формула «20-20-10», где ЕС и США предоставят по 20 миллиардов долларов, а Великобритания, Япония и Канада добавят еще 10 миллиардов. Эти средства планируют возвращать кредиторам за счет доходов от замороженных российских активов.

Чтобы выделить свои 20 миллиардов долларов, США ожидают от ЕС продления срока заморозки российских активов минимум на три года.

«И для того, чтобы выделить свои $20 млрд США ожидает от ЕС продления срока заморозки российских активов по крайней мере до 3 лет. Сейчас заморозка возобновляется каждые 6 месяцев, и Венгрия имеет право вето. Собственно, на заморозку на 3 года Венгрия также не соглашается. И это ключевая проблема», - отметила Пидласа.

По ее словам, учитывая сложности, США рассматривают возможность выделения меньшей суммы, чем 20 миллиардов долларов, без принятия Конгресса. «Для нас это не принципиально. Главное, чтобы пазл сложился в «$50 млрд», - отметила Пидласа.

Однако беспокоит единовременная природа этих средств, которые, вероятно, поступят только в 2025 году, без новых договоренностей на будущее.

«Если потратить большую часть за один год, то в 2026 мы можем встретиться с проблемой, что нечем финансировать невоенные расходы. Поэтому я отстаиваю позицию, что $50 млрд нужно растягивать на 2 года», - подчеркнула она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно проанализировала регламент, по которому будут выделять эти средства от ЕС.

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