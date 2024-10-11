Что празднуют 11 октября и какие памятные события произошли в этот день

09:42, 11 октября 2024
Украина празднует День специалистов логистического обеспечения ВСУ.
Источник фото: unn
11 октября в Украине отмечают День специалистов логистического обеспечения Вооруженных Сил. Эта дата посвящена чествованию военных, которые обеспечивают бесперебойное снабжение ресурсов для украинской армии.
Сегодня также празднуют несколько международных дней:
- Международный день девочек, который привлекает внимание к проблемам и правам девочек по всему миру.
- Международный день ветеринарной медсестры, который признает важную роль медсестер в уходе за животными.
- Международный день каминг-аута, поддерживающий людей в открытом признании своей гендерной идентичности или сексуальной ориентации.
- Всемирный день яйца, отмечающий значение этого продукта в рационе людей.
В православном календаре сегодня день памяти святого апостола Филиппа, одного из двенадцати апостолов, который был важной фигурой в распространении христианства. Филипп происходил из города Вифсаида, на берегу Галилейского моря.
Исторические события 11 октября:
- 1138 год - землетрясение в Алеппо уносит жизни 230 тысяч человек.
- 1881 год - американец Хьюстон Дэвид получил патент на первую фотопленку.
- 1887 год - Томас Эдисон получил патент на электрическую машину для подсчета голосов.
- 1891 год - открыт первый этнографический музей под открытым небом в Стокгольме.
- 1899 год - начало Второй англо-бурской войны.
- 1921 год - создана независимая Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ) на Всеукраинском православном Синоде.
- 1938 год - правительство Чехословакии утвердило Карпатскую Украину.
- 2018 год - Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
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