Что празднуют 11 октября и какие памятные события произошли в этот день

Украина празднует День специалистов логистического обеспечения ВСУ.

Источник фото: unn

11 октября в Украине отмечают День специалистов логистического обеспечения Вооруженных Сил. Эта дата посвящена чествованию военных, которые обеспечивают бесперебойное снабжение ресурсов для украинской армии.

Сегодня также празднуют несколько международных дней:

Международный день девочек, который привлекает внимание к проблемам и правам девочек по всему миру.

Международный день ветеринарной медсестры, который признает важную роль медсестер в уходе за животными.

Международный день каминг-аута, поддерживающий людей в открытом признании своей гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

Всемирный день яйца, отмечающий значение этого продукта в рационе людей.

В православном календаре сегодня день памяти святого апостола Филиппа, одного из двенадцати апостолов, который был важной фигурой в распространении христианства. Филипп происходил из города Вифсаида, на берегу Галилейского моря.

Исторические события 11 октября:

1138 год - землетрясение в Алеппо уносит жизни 230 тысяч человек.

1881 год - американец Хьюстон Дэвид получил патент на первую фотопленку.

1887 год - Томас Эдисон получил патент на электрическую машину для подсчета голосов.

1891 год - открыт первый этнографический музей под открытым небом в Стокгольме.

1899 год - начало Второй англо-бурской войны.

1921 год - создана независимая Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ) на Всеукраинском православном Синоде.

1938 год - правительство Чехословакии утвердило Карпатскую Украину.

2018 год - Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

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