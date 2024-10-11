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Zoom внедряет ИИ-аватаров – появятся цифровые двойники для видеосообщений

09:24, 11 октября 2024
Zoom внедряет ИИ-аватаров – появятся цифровые двойники для видеосообщений
Zoom внедряет ИИ-аватаров – появятся цифровые двойники для видеосообщений
Источник фото: Inweb
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Компания Zoom объявила о внедрении аватаров, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые появятся в начале 2025 года. Пользователи смогут «научить» ИИ собственной мимике и создавать видеосообщения, используя цифровую копию своего лица. Об этом сообщает The Verge.

Для создания аватара необходимо записать видео, которое ИИ проанализирует, учитывая внешность и голос пользователя. Далее пользователь сможет вводить текст, который будет озвучен ИИ, и на основе этого будет создаваться соответствующее видео. Эта функция будет доступна в рамках «Клипы» Zoom - сервиса для записи коротких видеосообщений.

Чтобы предотвратить возможные мошеннические схемы, Zoom вводит обязательную маркировку видео водяными знаками, усиливает меры верификации и вводит строгие правила использования.

Функция аватаров станет частью пакета Zoom AI Companion, который будет стоить $12 в месяц. Пользователи, которые имеют платную подписку на Zoom, но без этого дополнения, смогут создавать клипы с предустановленными аватарками и голосами ИИ.

Генеральный директор Zoom Эрик Юань отметил, что стремится дать возможность пользователям отправлять «цифрового двойника» на встречи, оставляя больше времени для других дел. Zoom также расширяет возможности интеграции с приложениями для повышения производительности, такими как Zendesk и Asana.

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