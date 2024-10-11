Владимир Зеленский обсудил План победы с Джорджией Мелони

Президент Украины обсудил с премьер-министром Италии стратегию победы и новый пакет по безопасности.

Источник фото: Х / Volodymyr Zelenskyy

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони представил свой План победы для Украины. Об этом он сообщил в соцсети X.

По словам Зеленского, на встрече были детально обсуждены все аспекты его плана. Основная цель - укрепление позиций Украины и углубление сотрудничества с партнерами для создания условий для справедливой дипломатии.

«Главное - это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии», - отметил Зеленский.

Кроме того, на встрече обсуждали новый пакет по безопасности для Украины. Зеленский выразил благодарность Италии за поддержку, в частности за помощь в организации конференции по восстановлению Украины и за поставки систем ПВО.

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