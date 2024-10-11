Возле Львова произошло масштабное ДТП с автобусом, грузовиком «Новой почты» и несколькими авто

В результате ДТП есть жертвы и 27 пострадавших.

В пятницу, 11 октября, на объездной дороге Львова, вблизи села Чишки, произошла масштабная авария с участием автобуса «Варшава - Одесса», грузовика «Новой почты» и нескольких легковых автомобилей. В результате ДТП два человека погибли, а 27 получили травмы.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Авария произошла около 06:30 на автодороге М-06 «Киев - Чоп».

На 07:00 сообщалось об одном погибшем и 27 пострадавших, однако позже председатель Львовской ОГА сообщил, что количество жертв возросло до трёх.

Движение на этом участке дороги было полностью перекрыто, а транспорт направляли через город Винники.

Источник фото: Telegram / Максим Козицкий

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