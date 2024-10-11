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Зеленский после встречи с Макроном заявил, что не обсуждал прекращение огня ни с кем

08:12, 11 октября 2024
Владимир Зеленский заявил о невозможности заморозки войны после встречи с Эмманюэлем Макроном.
Зеленский после встречи с Макроном заявил, что не обсуждал прекращение огня ни с кем
Источник фото: Х / Volodymyr Zelenskyy
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встреч с европейскими союзниками вопрос прекращения огня в войне с россией не поднимался. Он также подчеркнул важность усиления поддержки со стороны Запада в преддверии сложной зимней кампании.

Зеленский призвал к увеличению помощи для укрепления обороноспособности страны в условиях продолжающегося конфликта, подчеркнув, что Украина продолжает борьбу без рассмотрения возможности замораживания войны.

«Это не тема наших дискуссий. Это не так. С другими партнерами мы также не говорили об этом. Я видел, что сегодня в СМИ было много информации о том, что якобы я приехал (к союзникам. - Ред.) говорить о прекращении огня. Нет. Это не правда. россия много работает со СМИ, с дезинформацией, все это понятно», - сказал президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пообщался с представителями СМИ после встречи с Президентом Эмманюэлем Макроном о Плане победы, поддержке Франции, подготовке Украины к зиме, ситуации на поле боя, невозможности замораживания войны и о подготовке второго Саммита мира.

Как ранее сообщалось, Президент Украины представил президенту Франции План победы Украины. Президенты также обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые смогут усилить позиции Украины и дать больше защиты Европе.

Также президенты обсудили реализацию Формулы мира и усилия для приближения справедливого мира. Как отметил Владимир Зеленский, в ноябре план для проведения Саммита мира будет готов, но даты еще нет.

Он поблагодарил Макрона и Францию за поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения рф.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западного альянса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Источник видео: Telegram / Volodymyr Zelenskyy

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Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

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