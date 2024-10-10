У листопаді план для проведення Саміту миру буде готовий, але дати ще немає — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що найближчими тижнями буде підготовлено план майбутнього заходу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у листопаді підготовка до організації другого Саміту миру має завершитись, але сама дата саміту поки невідома. Про це він заявив під час брифінгу із французьким лідером Еммануелем Макроном у Парижі.

Зеленського запитали, що на цей час вже визначилося з приводу проведення наступного Саміту миру.

«Наступний саміт миру має відбутися. У листопаді план буде на столі. Я не знаю дати. Думаю, на сьогодні ніхто не знає. Але ми підготуємо все, що ми вирішили на початку листопада. План буде з усіма деталями», – сказав Президент України.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський представив Еммануелю Макрону План перемоги та обговорили подальшу стратегію.

Також у ОП повідомляляли, що другий Саміт миру не відбудеться в листопаді, дату проведення визначать в кінці жовтня.

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