В ноябре план для проведения Саммита мира будет готов, но даты еще нет – Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие недели будет подготовлен план предстоящего мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ноябре подготовка к организации второго саммита мира должна завершиться, но сама дата саммита пока неизвестна. Об этом он заявил во время брифинга с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже.

Зеленского спросили, что к этому времени уже определилось по поводу проведения следующего саммита мира.

«Следующий саммит мира должен пройти. В ноябре план будет на столе. Я не знаю даты. Думаю, сегодня никто не знает. Но мы подготовим все, что мы решили в начале ноября. План будет со всеми деталями», – сказал Президент Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский представил Эммануелю Макрону План победы и обсудили дальнейшую стратегию.

Также в ОП сообщали, что второй Саммит мира не состоится в ноябре, дату проведения определят в конце октября.

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