Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский представил Эммануелю Макрону План победы и обсудили дальнейшую стратегию

21:08, 10 октября 2024
Президенты обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые смогут усилить позиции Украины и дать больше защиты Европе.
Владимир Зеленский представил Эммануелю Макрону План победы и обсудили дальнейшую стратегию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично представил президенту Франции Эммануэлю Макрону План победы, подробно обсудили пункты Плана и стратегию.

«Благодарю за продуктивный разговор и все вопросы, которые помогают нам сформировать общий взгляд на то, как приблизить мир. Ценим лидерство Франции на этом пути и договорились на уровне команд работать дальше над наполнением наших шагов», - сказал украинский лидер.

Также президенты обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые могут усилить позиции Украины и дать больше защиты Европе.

«Благодарен за тренировку и комплектование нашей бригады Анны Киевской.

Отдельный упор на наших переговорах – совместное производство оружия. Должны расширить такое сотрудничество. Договорились, что работа над этим будет проходить на уровне министров обороны», - заявил Зеленский.

Также он добавил, что обсудили реализацию Формулы мира и усилия по приближению справедливого мира.

«Очень ценим то, что Франция в рамках работы, начатой ​​в Швейцарии, – первого Саммита мира – организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите.

Благодарю за постоянную и ощутимую поддержку Франции, всегда действенную помощь и лидерство», - добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский представил премьеру Британии Киру Стармеру План победы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 10 октября

13 кандидатов не набрали проходной балл, а 10 претендентов вообще не явились.

Закон о повышении налогов переголосовывать не нужно, несогласованности отсутствуют – Даниил Гетманцев

В свою очередь, член комитета по налоговой политике Нина Южанина перечислила основные изменения закона о повышении налогов.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Кредитное сотрудничество: предоставление Украине 35 млрд евро от ЕС будет привязано к выполнению реформ

Финансовая поддержка Украине от ЕС будет предоставлена при условии выполнения политических реформ и под строгим наблюдением для предотвращения мошенничества

Высший совет правосудия изменил подсудность дел Константиновского горрайонного суда, но без дискуссий не обошлось

Собрание судей выступило против изменения территориальной подсудности дел суда и не согласилось с председателем Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області