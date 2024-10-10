Владимир Зеленский представил Эммануелю Макрону План победы и обсудили дальнейшую стратегию

Президенты обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые смогут усилить позиции Украины и дать больше защиты Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично представил президенту Франции Эммануэлю Макрону План победы, подробно обсудили пункты Плана и стратегию.

«Благодарю за продуктивный разговор и все вопросы, которые помогают нам сформировать общий взгляд на то, как приблизить мир. Ценим лидерство Франции на этом пути и договорились на уровне команд работать дальше над наполнением наших шагов», - сказал украинский лидер.

Также президенты обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые могут усилить позиции Украины и дать больше защиты Европе.

«Благодарен за тренировку и комплектование нашей бригады Анны Киевской.

Отдельный упор на наших переговорах – совместное производство оружия. Должны расширить такое сотрудничество. Договорились, что работа над этим будет проходить на уровне министров обороны», - заявил Зеленский.

Также он добавил, что обсудили реализацию Формулы мира и усилия по приближению справедливого мира.

«Очень ценим то, что Франция в рамках работы, начатой ​​в Швейцарии, – первого Саммита мира – организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите.

Благодарю за постоянную и ощутимую поддержку Франции, всегда действенную помощь и лидерство», - добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский представил премьеру Британии Киру Стармеру План победы.

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